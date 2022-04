Ucrânia: Mariupol é espancada enquanto espera sua fuga. Vinte corpos de civis foram encontrados numa rua da cidade de Bucha-Mundo

Sete corredores humanitários, incluindo uma nova tentativa de evacuação MariupolHoje na Ucrânia. “Já chegaram quase 40.000 pessoas Donetsk ou Rússia. Sabemos que os pais estão separados dos filhos. 17 crianças deixaram o hospital. Não sei em que direção, os pais foram evacuados para Zaporozhye”, disse o prefeito de Mariupol, Vadim Boychenko, informou a UNIAN. A Turquia está pronta para fornecer navios para evacuar civis e feridos de Mariupol, Relatórios da Agência Anadolu. O jornal “The Guardian” de televisão citou o conselheiro presidencial ucraniano Oleksiy Aristovich, que batalhas ferozes estão chegando nas regiões leste e sul da Ucrânia. Pelo menos 20 corpos de homens em trajes civis foram encontrados em uma rua da cidade Bucha, uma cidade a noroeste de Kiev que acaba de ser libertada da ocupação russa. Em Enerhodar, na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, as tropas russas dispararam contra uma manifestação pacífica. A empresa estatal de energia nuclear ucraniana Energoatom, citando o jornal Kyiv Independent, informou que os russos prenderam um número desconhecido de pessoas que se opunham à ocupação. Em um vídeo postado nas redes sociais, pessoas são vistas fugindo de uma reunião enquanto tiros são ouvidos e nuvens de fumaça sobem. Fotojornalista ucraniano encontrado morto Maxim Levine 20 dias faltando na linha de frente. Levin, 41, que foi morto por duas balas, é o sexto jornalista morto na Ucrânia desde o início da guerra. De seu companheiro de viagem e companheiro de viagem Maxime Lavigne, Fotógrafo Oleksiy ChernyshovPor outro lado, não há novidades.

Agência ANSA Ele está desaparecido desde 13 de março e também trabalha com a Reuters e a AP (ANSA) READ Anders Breivik, il neonazista responsabile della strage di Utoya resta in carcere: "Potrebbe ripetere attacchi terroristici"

“Além da vitória, o povo ucraniano não aceitará nenhum resultado”, compartilhouSim Zelenski Em entrevista à Fox News. O presidente, depois de repetir que não cederia nenhum território ucraniano, voltou a dizer, ao contrário do que havia sido anunciado nos últimos dias, que “não aceitar a Ucrânia na OTAN é um erro” porque Kiev tornará a aliança “muito mais forte”. . . ”. “Não somos um país fraco. Não estamos sugerindo que nos fortaleçamos à custa da Otan. Não seremos um acréscimo, mas uma locomotiva”, enfatizou em entrevista à Fox News na qual já disse que não aceitaria “qualquer outro resultado. Se não fosse a vitória”.

Ucrânia e Zelensky: ‘Mais de 3.000 pessoas foram evacuadas de Mariupol’





O pentagonal Anunciou que forneceria até US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar a Kiev, além de enviar armas avançadas, como mísseis guiados a laser e drones “kamikaze”. De acordo com o NYT, os Estados Unidos ajudarão no transporte de tanques de fabricação soviética destinados a reforçar as defesas da Ucrânia no Donbass. Eles também darão máscaras de gás e roupas de proteção. “A artilharia de longo alcance e os sistemas antinavio que Londres prometeu a Kiev se tornarão alvos legítimos para as forças russas se forem entregues à Ucrânia”, disse o embaixador russo no Reino Unido, Andrey Kelin, à TASS.