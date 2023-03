EUA, HISTÓRIA SEM GOP PRIME: Trump dobra DeSantis na pesquisa

Donald Trump está aumentando a distância entre ele e Ron DeSantis em um confronto nas primárias republicanas, que permanece hipotético dado que o governador da Flórida ainda não formalizou sua candidatura à Casa Branca. Segundo pesquisa realizada pelo Harvard Center for American Political Studies e pela Harris Poll, o ex-presidente recebeu 50% dos votos, ante 24% do governador republicano. Face a fevereiro passado, Trump vê a sua vantagem sobre DeSantis crescer quatro pontos.

Os demais estão mais afastados, como Mike Pence, que ainda não formalizou sua entrada em campo, com 7% e Nikki Haley, a única que já participa oficialmente, com 5%. A pesquisa ocorre depois que Trump galvanizou sua base nos últimos dias sobre sua suposta prisão iminente por um advogado de Manhattan. E no último sábado, ele fez seu primeiro comício de campanha real em Waco, com imagens do ataque ao Congresso nas telas e um videoclipe mostrando ele e “presos políticos” em 6 de janeiro.

Até agora, a abordagem de DeSantis tem sido muito diferente e ele está realizando uma espécie de campanha paralela, concentrando-se na promoção de seu livro nos estados onde serão realizadas as primeiras rodadas das primárias. E nessa frente especificamente, há boas notícias para o governador porque, de acordo com as pesquisas citadas pela Axios, DeSantis tem uma vantagem de oito pontos em Iowa e está travado em um confronto direto com Trump em New Hampshire, o primeiro de dois estados. Onde será a votação. “Se as pesquisas nacionais dão a Trump a liderança por uma grande margem, mas essas pesquisas mostram que DeSantis se sai muito melhor em estados onde a votação é antecipada e onde os eleitores estão mais atentos”, é a análise do site sobre as primárias.