Sistemas antimísseis não operacionais de um país europeu – Il Tempo

Um “país europeu” não especificado enviou à Ucrânia um sistema de defesa aérea com defeito. “Eles tiveram que mudar várias vezes”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em entrevista à Associated Press. O líder ucraniano não disse qual o país em questão, e na entrevista voltou a questionar os países ocidentais sobre as armas que já tinha declarado mas não só. De fato, algumas das armas prometidas pelo Ocidente ainda não foram entregues: “Temos grandes decisões sobre os Patriots, mas realmente não as temos”, disse Zelensky sobre o sistema de defesa aérea fabricado nos EUA.

Kiev quer caças avançados: “Ainda não temos nada quando se trata de aviões de guerra modernos”, disse Zelensky. A Polônia e a Eslováquia concordaram em fornecer à Ucrânia aeronaves de combate que datam da era soviética, mas nenhum país ocidental concordou em fornecer aviões de guerra modernos, por medo de que isso pudesse levar a uma escalada do conflito. Os militares ucranianos foram apoiados por bilhões de dólares em munição e armas de países ocidentais durante a guerra, e Zelensky agradeceu a ajuda. Desde janeiro, soldados ucranianos foram treinados nos Estados Unidos para usar o sistema Patriot, mas ainda não foi implantado na Ucrânia. Zelensky explica que Kiev precisa de pelo menos 20 baterias Patriot para se proteger dos mísseis russos, e mesmo isso pode não ser suficiente “porque nenhum país no mundo jamais foi atacado com tantos mísseis balísticos”.