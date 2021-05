Eleições no Reino Unido, vitória dos conservadores que conquistam redutos trabalhistas. Mas Johnson deve agora lidar com Wells e os separatistas escoceses

Medidas anti-Covid complicaram o escrutínio das primeiras eleições pós-pandemia, que prolongaram a duração da bacia hidrográfica. Unidades administrativas Maxi British Por 48 milhões de eleitores. Com Brixi Coronavírus para confundir a bússola política, no final do big bang eleitoral da última quinta-feira, os vencedores saíram Governadores Que ganham 239 gestores em 58 municípios emInglaterra Apesar de Divorciado Que, em vez disso, perde 301 em 44 dos 143 municípios na corrida. Da fortaleza histórica Hartlepool (Lucro extra após 57 anos) a SouthamptonDar Sunderland uma Newcastle e Durham County, Que está sob o controle do Partido Trabalhista desde 1925, o progresso chocante dos conservadores foi ainda mais longe LondresOnde está a diferença entre o prefeito cessante favorito, Sadiq KhanExposições conservadoras, Shawn Bailey, Diminuindo gradativamente, resultando na reeleição do prefeito trabalhista que, no segundo turno, obteve 55,2% de vantagem contra 44,8% do concorrente em uma reviravolta inesperada.

Johnson vence na Inglaterra, mas o Reino Unido agora está jogando

Se estiver em Wells Os separatistas foram reprimidos nas urnas e as aspirações de transferência de poder primeiro ministro Mark Drakford Em vez disso, a pandemia parece ter aumentado seu poder. O líder dos trabalhadores cimentou seu contrato de 20 anos no Parlamento Parlamento Ganhar metade das cadeiras (30), que é o melhor resultado obtido por A. Cardiff. No entanto, a verdadeira dor de cabeça de Johnson está presente Escócia A partir de Nicola Sturgeon Com base na guerra contra Separação. Com 64 parlamentares de Partido Nacional Escocês Soi 129 D. Holyrood (Menos de uma maioria absoluta, mas em Odeh por um em comparação com as eleições de 2016) e com votos deram Separatistas, o líder nacionalista vai diretamente para O segundo referendo sobre a independência de Londres. “Johnson não tem justificativa democrática para bloquear o direito dos escoceses de escolher seu próprio futuro”, disse ele no palco. Glasgow O primeiro ministro Escocês para marcar sua reeleição e quarto mandato histórico consecutivo para o Partido Nacional Escocês.

Em um esforço para salvar a União, o primeiro-ministro britânico e o líder do País de Gales a convidaram para participar de uma cúpula sobre a transferência de poder para a União Downing Street Pediu oficialmente para “discutir como enfrentar os desafios da pós-pandemia e melhor servir os interesses do país e especialmente os escoceses, e ficar juntos, a equipe do Reino Unido”. Indrive 2Ou podemos chamá-lo ScoxNão será feito antes de 2025, mas o procedimento pode ser complicado. Sem consentimento Westminster, Sturgeon teria que concordar com um estatuto no Parlamento de Holyrood e, em seguida, ser banido por Johnson em um julgamento na Suprema Corte.

Trabalhista, partido ultrapassado em crise existencial

O símbolo desta eleição permanecerá a explosão gigantesca de Boris Johnson que flutua sarcasticamente e triunfa no amanhecer do céu de Hartlepool. E o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer? Ele apareceu na porta e depois se retirou em sua humilhação, amargura e acusações. “Depois de afundar Jeremy CorbynEsperanças trabalhistas superadas Brixi E poder voltar à política normal, ou seja, ao “direita versus esquerda”, não se concretizou – explica. Sir John CurtisAnalista político BBC – O Brixi A dimensão política se inverteu, e o Partido Trabalhista não conseguiu retomar sua posição entre Apoiando os eleitores a sair Aqueles que perderam nas eleições de 2019 e afastaram apoiadores de partidos tradicionais, como a juventude e pessoas com visões liberais sobre questões sociais, comoImigração“Eles perderam seus seguidores na Escócia pró-estadia (onde o Trabalhismo registrou seu pior desempenho desde 1999, o início da transição do poder)”, continua Curtice. “Eles também visaram áreas consideradas redutos, como Londres, aos olhos dos conservadores. Então tivemos a epidemia e Starmer se viu sem um programa e sem uma mensagem clara sobre o que o partido representava. ”

No entanto, nem todos são cinzas: a Manchester Para vencer a competição com uma enxurrada de votos (67% das preferências) o recém-reeleito prefeito trabalhista, Andy Burnham, Anteriormente conhecido como B. ‘Rei do Norte’ Por sua feroz oposição ao governo Johnson no início da segunda pandemia. Burnham apareceu no palco cheio de emoção (com muitas lágrimas ao agradecer à família), uma postura temerária ao exigir imediatamente os poderes transmitidos pelo governo central e seu olhar mudou decisivamente e sua energia para o partido: ‘Negócios devem mudar’Prefeito de Manchester disse. A mensagem traz vitalidade e frescor ao cenário político sombrio de Starmer que, em resposta ao desastre eleitoral, começou. Ajuste de festa Tem gosto de limpeza. O Partido Trabalhista pode ter encontrado poder de liderança, mas, infelizmente, ninguém está liderando as próximas eleições.