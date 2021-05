Reator 4 em Chernobyl acordou hoje: o medo de uma catástrofe nuclear retorna

O medo retorna a Chernobyl. no Reator 4 de uma usina nuclear, Interessado pelo maior Desastre civil relacionado à energia nuclear em 1986E a Resumo das reações de fissão. Alguns deram o alarme Estudiosos de Kiev, A capital da Ucrânia, que nos últimos dias testemunhou um Retomada da atividade do reator Ele fez nos anos oitenta Sacuda o mundo (Há risco de criar condições desabitadas por séculos até a Alemanha) resultando em A. Um desastre nuclear de proporções impressionantes.

Situação

Em blocos de urânio Enterrado em Reator número quatro Dependente Usina Nuclear de Chernobyl Ela explodiu em 1986 As reações de fissão nuclear foram retomadas. O Estudiosos do governo ucraniano Eles estão tentando descobrir se essas reações vão desaparecer por conta própria ou se serão necessárias Intervir para evitar um acidente, Embora seja claro Não há menção das consequências que podem ser comparadas ao que aconteceu há 35 anos Mas um evento muito menor. “ele é’ Como se houvesse brasas no churrascoEle explica Neil Hayat, um químico de material nuclear da Universidade de Sheffield, no Uma entrevista com a Science Magazine. Os sensores registraram um número crescente de nêutrons, um sinal de uma reação de fissão nuclear, vindo de uma das câmaras do reator inacessível. Anatoly Doroshenko, do Institute for Security Problems, explicou Usinas nucleares em Kiev. Seu colega de instituto acrescentou: “As dúvidas são muitas, mas não podemos descartar a possibilidade de um acidente”. Maxim Saveliev, Especificar que “o número de nêutrons aumenta lentamente.” Quando você é Dissolva o núcleo do reatorVaretas de urânio usadas como combustível, revestimentos de zircônio, varetas de grafite e areia caída, como lava. Eles pousaram no porão da entrada do reator, onde foram chamados Fcm (substância contendo combustível) em que existem 170 toneladas de urânio radioativo.

As rachaduras do caixão

Um “sarcófago” foi construído ao redor do reator um ano após o acidente Deixe a água da chuva passarÁgua que retarda os nêutrons e, portanto, aumenta a possibilidade de colisão com o urânio e, assim, gera outros na cadeia por meio da fissão do núcleo de urânio. Coincidindo com uma forte chuva, a contagem de neurônios aumentou, mas depois voltou aos níveis normais. O novo manto deveria proteger o reator da água também, e também protegeu. Mesmo em alguns lugares, os nêutrons estão começando a crescer novamente, quase dobrando em quatro anos, na sala 305/2. A hipótese é que, com a secagem do FCM, a colisão entre átomos de nêutrons e urânio torna-se mais fácil. Se for esse o caso, a reação de fissão também pode acelerar drasticamente, fazendo com que a energia nuclear seja liberada de forma incontrolável. Cientistas ucranianos indicam que não é como em 1986. Ele será contido, mas algumas partes instáveis ​​do prédio ainda podem desabar, liberando poeira radioativa na nova estrutura protetora.