Bill e Melinda Gates, divorciados no ar há dois anos

Epstein foi a gota d’água que quebrou as costas do camelo. De acordo com o Daily Beast, Melinda, que está comprometida com a promoção dos direitos das mulheres, já estava com raiva por ter conhecido seu marido com Epstein anos atrás. Falava aos amigos para não se sentirem bem e teria acreditado que não queria nada com o empresário, já falado sobre acusações de exploração sexual de menores. Mas Bell continuou saindo com ele, apesar de não ter comparecido a nenhuma reunião suspeita.

A divisão das origens dos Gates é bastante clara. Dos US $ 130 bilhões em ativos, 2,4 já foram desviados para Melinda. Mas os rumores agora procuram rumores sobre a vida privada do casal. Em particular, o tradutor chinês que trabalhava para a Fundação Gates, Zhe Shelly Wang, com quem Bell passava um longo fim de semana na praia toda primavera, com a aprovação de Melinda …