A Europa só poderá salvar-se se não negar as suas raízes – o “ritmo”.

“Os islamistas odeiam-nos porque já não acreditamos em nada”, escreveu Oriana Fallaci, e após a sua morte o Ocidente fez tudo o que estava ao seu alcance para confirmar esta verdade amarga. As divisões entre os líderes europeus após o ataque do Hamas a Israel são emblemáticas disto, na tentativa furiosa e fútil de manter o equilíbrio impossível (e injusto) entre a única democracia no Médio Oriente e aqueles que querem apagá-la. Infelizmente, continua a ser o grande mal-entendido da Europa o facto de a rejeição islâmica de Israel se basear apenas numa disputa nacional, isto é, na terra “roubada” aos palestinianos, enquanto a questão se baseia fundamentalmente numa doutrina religiosa que exige a sua existência. Crentes para destruir Israel. Mas é lamentável que persistamos em não compreender o facto de que há algum tempo está em curso um movimento histórico, no qual a vanguarda islâmica conseguiu transformar a crença em Deus numa ideologia que visa impor a autoridade religiosa e totalitária sobre todos os “infiéis”. Este Islão moderado, embora dilacerado por lutas internas, não se distanciou completamente do extremismo radical, como demonstrado pelo silêncio generalizado das capitais árabes em relação ao massacre do kibutz. A Europa deve compreender que não será capaz de salvar a sua alma e a sua pele negando as suas raízes ou continuando a não escolher entre Israel e o Hamas.

Infelizmente, esta não é a primeira vez que as democracias, que não sabem reconhecer o perigo do movimento totalitário de massas que as fanatiza fortemente com o cristianismo, têm dificuldade em compreender por que é atacado. No entanto, deve ficar historicamente claro que o fundamentalismo , tal como o nazismo, o Islão também quer um mundo livre de… Judeus. O mal obscuro do antigo continente é bem definido por Rootless, o livro de 2004 de coautoria de Marcelo Pira e Joseph Ratzinger (foto), no qual quatro conceitos (Europa, relativismo, Cristianismo e Islã) são formulados com engenhosidade concentrada. coração do problema. Este é um tema que o então presidente do Senado discutiu um ano depois no seu discurso na reunião de Rimini. Berra falou do multiculturalismo e da tolerância como respostas erradas da sociedade ocidental à questão de como lidar com outras culturas, e deu uma resposta clara: para acolhermos os outros, devemos primeiro estar conscientes dos nossos próprios valores. “Não podemos pedir respeito, e ninguém nos respeitará, se não começarmos por respeitar a nós mesmos, se nos perguntarem: você é judeu e cristão?” Respondemos como Pedro, que negou. Ou se nos perguntam: “Você acredita no valor da sua tradição?”, agimos como Pilatos, que não se importou. Berra substituiu a palavra “respeito” pela palavra “tolerância”, porque tolerância é um termo usado em demasia, que perdeu o significado adquirido através do Iluminismo, e se tornou uma aceitação passiva de tudo o que o outro propõe.

Não há passividade em Hobbes, Locke, Bayle ou Voltaire. Mas hoje, o termo tolerância tornou-se uma justificação para uma noite em que todas as vacas são cinzentas, em que todas as tradições e todas as culturas estão no mesmo nível. Este não é o caso, não pode ser assim e, portanto, quando todas as outras vias se revelaram ineficazes, o direito de usar a força contra aqueles que usam a violência para destruir os nossos valores, a nossa cultura e a nossa sociedade também pode ser justificado. A ideia de sociedade. Mesmo sobre a imigração, a lição de Bera deve ser cuidadosamente considerada: ou nos comprometemos a integrar os outros, tornando-os cidadãos da nossa civilização com a nossa educação, a nossa língua, o conhecimento da nossa história e partilhando os nossos princípios e valores – ou o jogo da integração está perdido desde o início. No seu discurso em Rimini, Pera reviveu o conceito de “cidadãos”, conceito que permitiu ao Império Romano integrar profundamente diferentes culturas e sociedades. Essencialmente, havia um conceito estrito de que pertencer à mesma comunidade exigia partilhar as mesmas regras e estar sujeito à mesma lei. A diferença entre a tolerância das sociedades cristãs em comparação com as sociedades islâmicas é que Justiniano enxertou o grande legado da lei romana no cristianismo.

Mas no Islão, a religião é a lei, e é um pecado mortal que partes da Europa sejam entregues à lei Sharia. Se nos afastarmos da afirmação absoluta dos direitos humanos em nome da “tolerância”, estaremos a trair os princípios da civilização ocidental. Por outro lado, a Europa está a fazê-lo de forma culposa, e os ensinamentos de Berra e Ratzinger são a base para salvar a nossa história, e é um pecado mortal entregar partes da Europa aos mandamentos da Sharia. Se nos afastarmos da afirmação absoluta dos direitos humanos em nome da “tolerância”, estaremos a trair os princípios da civilização ocidental. A Europa, por outro lado, é culpada de o fazer, e os ensinamentos de Berra e Ratzinger constituem a base para salvar a nossa história.