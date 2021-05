A crise está no Mali, e o exército assume o presidente e primeiro-ministro – Ultima Aura

(ANSA) – Bamako, 24 de maio – Uma nova crise no Mali. O presidente Bah Ndaw e o primeiro-ministro Mukhtar Awani foram transferidos à força para uma base militar perto de Bamako, em Katy. “O presidente e o primeiro-ministro estão aqui em Katy para tratar de assuntos que os interessam”, disse um alto funcionário militar. Os soldados não teriam concordado com a nova autoridade executiva que as autoridades de transição anunciaram sua equipe hoje.



Um funcionário do governo, falando sob condição de anonimato, confirmou que os dois chefes da autoridade executiva de transição, o presidente Bah Ndaw e o primeiro-ministro Mukhtar Awani, foram transferidos para Katy, o coração do exército do Mali, onde o presidente eleito Ibrahim Boubacar Keita foi em 18 de agosto. Ele foi trazido à força pelos coronéis golpistas para anunciar sua renúncia.



Os próprios coronéis parecem empenhados no trabalho do dia, mesmo que suas intenções sejam desconhecidas.



(Ansa).