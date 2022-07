Ataque de 4 de julho planejado para uma semana em Chicago – América do Norte

sal Sete O número de mortos do tiroteio no desfile de 4 de julho em Highland Park. A NBC Chicago informou que uma pessoa morreu no hospital devido aos ferimentos sofridos.

O ataque foi nos arredores de Chicago Planejado para “semanas”“No momento, não há motivo para o massacre”, disse a polícia em entrevista coletiva.

Após uma perseguição de oito horas, a polícia prendeu o jovem de 22 anos suspeito de abrir fogo na carreata de 4 de julho nos arredores de Chicago, matando seis e ferindo 31. Robert Cremo, cujo autor ainda não foi identificado oficialmente pelas autoridades, foi preso Enquanto dirigia na área de Lake Forest, ao norte de Illinois, ele foi imediatamente levado à fábrica para interrogatório.

O assassino se misturou à multidão, vestido com roupas femininas.

No momento, sabemos apenas o que aparece nas redes sociais: um rapper com um pseudônimo acordou, várias tatuagens no rosto e no pescoço, um morador da cidade que provavelmente cometeu seu massacre.

O assassino tinha duas armas. Um foi quem atirou no show matando 6 pessoas, e o outro foi encontrado no carro em que fugiu. A polícia também disse que mais de 70 balas foram disparadas. Para o massacre, o assassino usou um fuzil de alta capacidade semelhante ao Ar-15, a arma mais utilizada em tiroteios em massa nos Estados Unidos. Todas as armas em sua posse foram compradas na área.

Em sua foto de perfil do Facebook, que já foi bloqueada, mas relançada por vários usuários do Twitter, o jovem aparece usando um capacete e uma pequena câmera na cabeça com o rosto coberto. Também em sua página aparece uma foto de uma manifestação da Frente Nacional, uma organização racista branca. O show em Highland Park tinha acabado de começar, cerca de dez minutos depois, quando o assassino abriu fogo contra milhares de pessoas que estavam curtindo um dia de alegria e descontração com a família. Ele atirou de um telhado e usou um rifle que os policiais encontraram mais tarde. Uma testemunha disse: “No começo, pensei que fossem fogos de artifício e não percebi que eram tiros”. “Depois comecei a ver gente sangrenta gritando e fugindo. Foi horrível”, disse a mulher, ainda em estado de choque. Outra testemunha que estava dirigindo para o desfile quando o tiroteio começou disse: “Foi uma cena caótica. Tentei entrar em contato com minha família e descobri que eles se refugiaram dentro de um prédio perto da estrada”. Observe as pessoas fugirem de um lado. para o outro. Uma terceira testemunha disse: “Foi assustador, nunca vi nada assim em toda a minha vida. As pessoas estão aterrorizadas e cobertas de sangue”. Imagens que se espalharam em sites e redes sociais mostravam cadeiras viradas, carrinhos abandonados, uma garrafa térmica e bolsas térmicas na calçada ao lado do sangue de feridos ou mortos. Cenas de pânico e terror para famílias que estavam apenas celebrando um momento com seus entes queridos. Joe Biden e sua esposa Jill disseram que ficaram “chocados” com outro episódio de “violência idiota”. Durante as comemorações do Dia da Independência da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos pediu um minuto de silêncio para as vítimas e garantiu que continuaria a luta contra as armas.

Tiroteio na Filadélfia, é uma perseguição. É uma caçada na Filadélfia depois que alguém abriu fogo contra as pessoas que participaram do desfile de 4 de julho, poucas horas após o massacre no Partido da Independência Americana no subúrbio de Chicago. No momento, dois policiais ficaram feridos. Há vídeos circulando no Twitter em que tiros são ouvidos e a multidão se dispersa, enquanto a queima de fogos continua ao fundo.