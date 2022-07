Ataque russo em Donetsk, chuva de bombas em Sloviansk – mundo

A ofensiva russa no Donbass, após a conquista de Lugansk, continua com a mesma estratégia também em Donetsk: fogo de artilharia constante e ataques aéreos para enfraquecer o inimigo antes da penetração das tropas nos centros povoados. O próximo alvo do exército de Putin é Sloviansk, que está sob intenso bombardeio há três dias, matando e ferindo, enquanto as autoridades pediram que alguns milhares de pessoas que permaneceram na cidade fujam. Civis que continuam a ser as primeiras vítimas deste conflito, como denunciam as Nações Unidas.

EU 335 crianças foram mortas Desde o início da guerra na Ucrânia. Michelle Bachelet, alta comissária Nações Unidas Para os direitos humanos, ele condenou a “guerra fútil” da Rússia na Ucrânia e pediu o fim do sofrimento “insuportável” dos civis. Bachelet também exigiu indenização para as vítimas da guerra, observando que mais de 10.000 civis foram mortos ou feridos desde que as hostilidades eclodiram em toda a Ucrânia, com 335 crianças entre as 4.889 mortes. Em sua mais recente aparição perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Bachelet reclamou que “ao entrarmos no quinto mês de hostilidade, o número do conflito na Ucrânia continua a crescer”.

prefeito Eslovaco O resto dos moradores exigiu deixar a cidade depois que os russos intensificaram o bombardeio da cidade no sudeste da Ucrânia. “É importante evacuar o maior número possível de pessoas”, disse Vadim Lyach, citado pelo Guardian em entrevista à Reuters. Ele acrescentou que “144 pessoas fugiram hoje, incluindo 20 crianças”. Sloviansk é um dos principais centros populacionais da região de Donetsk, que ainda está sob controle ucraniano. O bombardeio de hoje deixou pelo menos 2 mortos e 7 feridos.

Ucrânia e chechenos pró-Rússia chegam a Leschansk





A Rússia construiu duas passagens no Mar Negro e no Mar de Azov para facilitarexportação de grãosO anúncio foi feito pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, de acordo com a RIA Novosti. “Estamos adotando uma série de medidas para garantir a segurança da navegação nas águas dos mares Negro e Azov. O perigo de minas nas águas do porto de Mariupol foi completamente eliminado”, disse o ministro.

Como a união se espalhou no Mar Negro Três navios de guerra e dois submarinos, carregando um total de mais de 30 mísseis de cruzeiro Kalibr: o Comando Operacional do Sul de Moscou anunciou isso no Facebook, relata Ukrinform. “Na parte noroeste do Mar Negro, existem atualmente três navios e dois submarinos prontos para lançar mais de 30 mísseis”, escreveu o comando em comunicado.

Zelensky: “Precisamos de uma garantia de segurança mesmo fora da OTAN”

“A Ucrânia não é membro da OTAN. E quando tentamos iniciar a campanha de adesão, também recebemos uma resposta negativa ao pedido de plano de ação de adesão. Mas isso não é motivo para parar. Precisamos de um sistema de garantias de segurança, de um espaço seguro para que possa ser eficaz mesmo em circunstâncias em que não estamos na Aliança.” Assim o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um discurso na mesa redonda anual do Economist, informou o Ukrinform. Não estamos na OTAN, mas estamos nesse caminho – disse Zelensky -. Agora deve haver certeza e certeza: o que pode ser feito para evitar a agressão? O que deve ser feito para parar a agressão que começou imediatamente? Queremos dar respostas a isso e estamos neste momento a trabalhar nisso com os nossos parceiros, com aqueles países que, de facto, poderão tornar-se garantes. Se tal sistema existisse agora, não haveria guerra.”

“Precisamos de uma unidade na Europa – disse Zelensky – que se torne a maior da história. Claro, muito já foi feito para isso. Mas nem tudo até agora. Por exemplo, o que está acontecendo no mercado de energia na Europa e o que está acontecendo agora deve ser considerado como uma guerra. Por meio do jogo do gás, a Rússia está fazendo o possível para manter a inflação alta e fazer a Europa passar pela maior crise da história neste inverno.“Ao mesmo tempo, vemos que as empresas gregas fornecem quase a maior frota de navios-tanque para o transporte de petróleo russo”, disse Zelensky, criticando os convidados.

Kyiv: mísseis russos atingem uma escola em Kharkiv

As forças russas lançaram um ataque com mísseis a uma escola em Kharkiv esta noite. Ninguém ficou ferido. Isso foi afirmado por Oleg Senegubov, chefe da Administração Militar Regional de Kharkiv, no Telegram, conforme relatado pelo Ukrinform. “Às duas horas da manhã, o inimigo lançou um ataque com mísseis contra uma das instituições educacionais do distrito de Saltiv, em Kharkiv. O prédio foi parcialmente danificado. Felizmente, não houve vítimas”, disse Senegubov.

As forças russas lançaram um ataque com mísseis esta manhã também Mykolaiv, no sul da Ucrânia, e continuou a bombardear as comunidades locais na região: informou o serviço de imprensa da Administração Regional do Estado no Facebook. “Na manhã de 5 de julho, os ocupantes dispararam mísseis contra Mykolaiv. Equipes de resgate, médicos, equipes de emergência e funcionários do serviço público já estão trabalhando”, disse o governo, sem especificar se houve vítimas ou vítimas. Também esta manhã, as forças russas bombardearam as comunidades de Inhulska, Bereznehuvatska, Bashtanska, Shyrokivska e a aldeia de Lymany na comunidade de Halytsynivska.

Bombas em Donetsk: 2 civis mortos em 24 horas

Dois civis foram mortos e outros quatro ficaram feridos como resultado do bombardeio da região ucraniana de Donetsk pelas forças russas nas últimas 24 horas: o chefe da Administração Regional e Militar Pavlo Kirilenko anunciou no Facebook, informou a Ukrenform. . Kirilenko escreveu: “A Rússia está matando civis! Em 4 de julho, os russos mataram dois civis na região de Donetsk de Bakhmut. Mais quatro pessoas ficaram feridas”.