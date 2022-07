Guerra da Ucrânia Rússia, as últimas notícias sobre a crise. diretamente

Rússia, outro importante gerente de gás morto

Outro diretor sênior do setor de gás da Rússia morreu em circunstâncias violentas. É o sexto caso com características semelhantes em menos de seis meses na Rússia e no exterior. O corpo de Yuri Voronov foi encontrado em uma piscina de uma propriedade perto de São Petersburgo com uma bala na nuca. Voronov, de 61 anos, era o chefe da Astra Shipping, uma empresa que tinha contratos com a Gazprom no Ártico, que está perdendo para o gênero nos últimos dois anos. De acordo com o site de notícias Moskovsky Komsomolets, uma pistola Grand Power foi encontrada ao lado do corpo. A esposa testemunhou que seu marido, antes de partir para São Petersburgo em 1º de julho, teve um confronto verbal com seus sócios sobre os prejuízos da empresa. Em 29 de janeiro passado, em uma casa de campo perto de São Petersburgo, Leonid Shulman, 60 anos, diretor-chefe da Gazprom, ex-diretor da Gazprom Transgaz, morreu de suicídio, segundo os resultados da investigação. Em 25 de fevereiro, no mesmo local, foi encontrado morto Alexander Tyuliakov, 61 anos, vice-diretor geral do Centro de Assentamentos Unificados da Gazprom, chefe da segurança da empresa, que também trabalhava para a Gazprom Transgaz. Mais uma vez, a polícia decidiu que a causa da morte foi suicídio.