Essas variantes que vêm da África: “vacine-as para nos salvar”

Depois de muitos Variáveis Do Covid-19 serializado até agora, aqui está o segundo vindo diretamente da África: depois da nigeriana, a variante dos Camarões também foi sequenciada e já é prevalente em alguns países europeus (embora em baixas proporções), mas não na Itália.

É assim que surgiu o B.1620

B.1620 (são iniciais de reconhecimento) foi identificado na Lituânia, França, Alemanha, Espanha, Bélgica e na República Centro-Africana, tendo mutações comuns entre as variantes categorizadas entre aquelas a serem avaliadas cuidadosamente (Voc). O relatório veio de uma pesquisa conduzida por dezenas de centros europeus liderados pela Universidade Lituana de Vilnius e online no site arXiv, Que publica estudos ainda não validados pela comunidade científica. “ B.1620 é o nome da linhagem, mas não entendo por que é chamada de variante dos Camarões e parece que vem da África Central. É uma variável que se move muito: apareceu na Europa no final de fevereiro e agora está se espalhando para muitos países europeus “, Diz A. ilGiornale.it Massimo Secuzi, Chefe do Departamento de Epidemiologia da Universidade Campus Bio-Medico de Roma e um dos maiores especialistas da Itália em variantes e sequenciamento. O professor explicou-nos que a Europa viu diverso Apresentações a esta variante, nenhuma cepa ainda se espalhou, longe disso. “ Diferentes cepas da África Central, Camarões e Mali chegaram à Europa independentemente umas das outras devido a viagens, como aconteceu na República Tcheca em um vôo de volta do Mali, o vírus é transmitido com pessoas. Portanto, do ponto de vista geográfico, não há muito o que fazer porque nesses países não existem laboratórios equipados para o sequenciamento do vírus. ”

Porque a alternativa dos Camarões não é assustadora

Quais são as características desta alternativa dos Camarões? “ Faz muitas mudanças, mas todas elas devem ser reconhecidas e compreendidas – Ciccozzi identifica – O importante é o usual 484K, que também é comum na variante sul-africana e brasileira, e está próximo do S477N. Talvez seja criada alguma espécie de ponte que permita um melhor envolvimento dos receptores. Isso significa que é um pouco mais contagioso, mas infectado Perdido 501Y “Qual é o tipo comum com a variante sul-africana e brasileira que se preocupa muito por causa da infecção massiva, mas também porque torna as vacinas menos eficazes. O que significa o fato de não haver diferença 501Y?” Isso significa que deve ser menos contagioso, mas a combinação dos outros dois o torna mais estável. Ele perde um lado, mas compra do outro lado Portanto, se por um lado é mais contagioso, mas como o resto da versão inglesa prevalente na Itália e no mundo por causa de Duo com S477N, o que significa mais estabilidade No nível da vacina, Não deve causar problemas como as outras variantes, e estão todas bem cobertas com vacinas Epidemiologista romano confirma.

O que são “instalações múltiplas”

Se o vírus tem probabilidade de se espalhar na África Central devido ao movimento de militares entre países devido a guerras e conflitos internos, então a entrada da alternativa para a Europa se deve a movimentos individuais que permitiram que o vírus se propagasse para vários países. “ É claro que a transmissão da linhagem ocorre de forma independente na Europa e na América do Norte: já chegou ao nosso continente várias vezes, como evidenciado pelos casos da Lituânia, Alemanha, França e Bélgica, mas todos eles ‘múltiplo A introdução, isto é, as múltiplas introduções, não veio de uma vez, que uma única cepa começou a se espalhar de forma independente. Como se você tivesse 10 viajantes diferentes indo para 10 países diferentes e todos eles estivessem infectados com o mesmo vírus A mutação no S477N não foi encontrada em outras variantes, explica o professor Ciccozzi e a resposta está nas diferentes etnias que compõem o mundo. Cada variante tem uma mutação diferente da outra porque é gerada em diferentes populações porque está sujeita a diferentes estresses imunológicos. Cada grupo étnico tem seu próprio sistema imunológico Isso porque o africano difere do asiático, que difere do europeu, que difere do chinês, e assim por diante.

‘Vacine-os para nos salvar’

Nos Estados Unidos, há 277 milhões de administrações de vacinas, no Reino Unido 57,8 milhões e na Itália mais de 29 milhões. Em toda a África, que tem uma população de 1,2 bilhão, houve apenas 25,8 milhões de injeções de Covid-19, menos do que em nosso país e estamos falando de um continente inteiro. No entanto, permitir que o Covid-19 se espalhe para um continente como a África pode ser extremamente perigoso. “ Venho dizendo há algum tempo que deveríamos Proteger Mesmo os países menos ricos. Não existem apenas razões éticas, mas também epidemiológicas. É basicamente o mesmo que nos faz dizer que também será importante vacinar as crianças. Se você não proteger a todos da mesma forma, você deixará bolsões endêmicos e o vírus poderá continuar a se espalhar. Se o vírus se espalhar, ele se multiplica e pode causar mutações e erros. Na maioria das vezes, essas mutações não são importantes, mas em alguns casos podem levar a variantes. Já temos, como se sabe, e felizmente a resposta vacinal parece boa. Mas se o vírus continuar a se espalhar por anos, em grandes continentes como a África, há o risco de se encontrar uma variante que pode escapar da vacina ”. Confirme a regra mensageiro Professor Roberto Cauda, ​​Diretor da Unidade Operacional de Doenças Infecciosas da Clínica Gemelli em Roma.

Na mesma onda, o professor Ciccozzi, que não tem dúvidas sobre o caminho a seguir para eliminar definitivamente o vírus da circulação. “ Desta história, dado que existem múltiplas introduções da mesma linhagem, mas por pessoas diferentes, isso nos leva a crer que não só devemos vacinar a Europa, mas devemos abrir espaço para isso. vacinação África e Grafting Asia. Temos que falar de altruísmo com a condição de que se os vacinarmos, estaremos salvando a nós mesmos também. “Sim, porque um vírus que se espalha sem dar nenhum sinal é mais perigoso em termos de mutações potenciais.” Espero que tudo isso leve a um compromisso efetivo de todas as nações, o que pode levar a uma paralisação temporária da propriedade industrial para a obtenção de mais vacinas. Cauda al adiciona mensageiro.

Vacinas do futuro e uma “mensagem” para os jovens