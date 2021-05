A história da Operação Solomon – Il Post

Entre 24 e 25 de maio de 1991, trinta anos atrás, 34 aeronaves militares e civis pertencentes à companhia aérea nacional israelense “El” trouxeram aproximadamente 15.000 judeus etíopes de Addis Ababa para Israel em aproximadamente 36 horas. A operação é conhecida como “Operação Salomão” e foi a terceira em um grande programa de resgate organizado pelo governo israelense e administrado pelo Mossad, o serviço de inteligência israelense, para resgatar a vasta comunidade do chamado Beta Israel, que significa “casa . ” Israel. “

Judeus Negros da Etiópia

Muitas hipóteses foram feitas sobre as origens da comunidade judaica que viveu na Etiópia, mas não há fatos históricos confirmados sobre sua origem. De acordo com muitos historiadores, as primeiras informações documentadas sobre a comunidade datam de 600-700 dC Muitos judeus etíopes traçam suas origens a um período anterior, à época em que os babilônios destruíram o Templo de Jerusalém em 587 aC e a subsequente diáspora dos Povo judeu.

A perseguição aos judeus etíopes pelas populações muçulmanas e ortodoxas vizinhas começou por volta do ano 1000 e continuou por vários séculos. A partir de meados do século XIX, graças ao contato direto com estudiosos e rabinos, Beta Israel – há muito chamado de “Falasiyya”, termo não recomendado hoje em dia por ter adquirido conotações negativas – começou a entender que faziam parte de uma comunidade maior para que eles poderiam se referir; O mundo judeu, mesmo que com alguma resistência, conhece sua existência.

A pesquisa começou sobre as origens de suas crenças religiosas e avaliações de sua alegada “pureza”, e por muito tempo muitos continuaram a ser rejeitados como verdadeiros judeus. Como resultado, os beta israelitas foram excluídos da corrente principal do judaísmo. Na esteira da constituição do Estado de Israel em 1948, as autoridades israelenses decidiram reconhecê-los como judeus, beneficiários da Lei do Retorno, que garante a todos os membros da religião judaica se estabelecerem em Israel e obterem a cidadania.

A fuga de algumas famílias Beta Israel da Etiópia, através da fronteira com o Sudão, começou no início dos anos 1970 devido à situação política. Em 1974, o imperador Haile Selassie foi derrubado em um golpe organizado por alguns oficiais do exército com o apoio da União Soviética. Em 1977, assumiu o poder o coronel Mengistu Haile Mariam, que estabeleceu um regime ditatorial ao organizar a repressão violenta de todos os que se acreditavam oponentes, inclusive judeus negros. A situação foi agravada pelas repercussões das duas fomes no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Muitos etíopes e muitos judeus etíopes fugiram do país e buscaram refúgio em campos de refugiados no Sudão, onde o governo islâmico não se mostrou receptivo.

E a situação levou Israel a organizar planos de resgate. Assim nasceu a Operação Moses (entre novembro de 1984 e janeiro de 1985), a Operação Saba (em março de 1985, também realizada graças a alguns aviões de transporte americanos) e sobretudo, alguns anos depois, a Operação Solomon.

Operação Solomon

Em 1989, com a queda do Muro de Berlim e o início do fim da União Soviética, o equilíbrio político também mudou na Etiópia: o governo militar de inspiração comunista no poder desde 1974 – que foi substituído em 1987 por um governo civil formado por um partido, com Mingistu permanecendo no poder. – Eu entrei em crise. O medo de que judeus negros ainda na Etiópia se tornassem alvo de nova violência levou o governo israelense a preparar um novo e final plano de evacuação.

Inicialmente, foi feita uma tentativa de organizar a operação com a permissão das autoridades etíopes. O governo israelense contatou Mengistu, que deu seu consentimento em troca de lhe fornecer armas e munições. No entanto, a emissão das licenças de alienação foi constantemente adiada e os pedidos de Mingistu e seus apoiadores aumentaram até que a situação se agravou em maio de 1991 e Mingistu fugiu do país. Temendo que as forças da oposição retaliassem de Beta Israel pelo apoio que Israel forneceu a Mengistu, a transferência foi organizada em poucos dias sob a supervisão do Mossad.

A Operação Solomon começou em 24 de maio de 1991. 34 aeronaves civis e militares participaram dela. Os israelenses foram montados da classe Beta perto do aeroporto Bole em Addis Abeba, quase sem bagagem, e os aviões ficaram completamente vazios de assentos e barreiras. Um pôster com um número gradual foi afixado na testa de cada pessoa como uma identificação temporária, e cerca de 14.500 judeus etíopes foram evacuados em aproximadamente 36 horas. Na chegada a Israel, eles foram novamente identificados, alimentados e vestidos. O primeiro-ministro israelense na época, Yitzhak Shamir, declarou que havia “cumprido uma obrigação moral”.

Judeus negros hoje

Muitos israelenses de origem etíope que vivem em Israel hoje, cerca de 150.000 pessoas no total, não conseguiram se integrar à sociedade israelense, vivem na pobreza e lutam para encontrar trabalho. Ao longo dos anos, eles sofreram repetidas violências por parte da polícia e ainda hoje são vítimas de racismo.

Depois, há um elemento da comunidade Beta Israel cuja situação é mais complexa: Entendendo al-Falasha – um termo originalmente usado como um termo pejorativo que significa “exílio” – ou descendentes de judeus etíopes que há mais de um século se converteram ao cristianismo, muitas vezes sob as restrições dos missionários europeus. Desde então, muitos deles começaram a praticar o Judaísmo novamente, mas quanto a Israel, eles nunca foram capazes de se beneficiar da Lei do Retorno.

O governo israelense não os reconhece como “totalmente judeus”: para imigrar para Israel eles precisam de uma autorização especial e, assim que entram no país, passam por um processo de mudança, também destinado a quem realmente pratica a religião judaica. Em 2015, Israel concordou com um plano para receber todos os flashbacks ainda na Etiópia, cerca de 10.000 pessoas, até o final de 2020. Mas o plano foi suspenso alguns meses depois, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que não havia o suficiente dinheiro, e apenas 2.000 emigraram.

Em outubro de 2020, o governo israelense Concordou Uma nova transferência para Israel de 2 mil Mora de carne de 8 mil ainda na Etiópia. Esta medida, embora considerada um primeiro passo para resolver o problema, tem sido criticada por muitos ativistas israelenses-etíopes, que desejam dar as boas-vindas a todos os membros da sociedade em Israel. As transferências começaram em dezembro de 2020 e terminaram em março de 2021.