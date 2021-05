Ceuta, depois da crise migratória, irrompe o conflito social. A nova geração de espanhóis: “boicote as lojas racistas”

“Isto não é um incitamento aNão gosta Nem para guerra. É apenas um arquivo boicote Em relação àqueles que apóiam a violência e a admiração “Espanhol” Parte dos moradores de Ceuta ”. A iniciativa lançada por um grupo de cidadãos do enclave do Norte da África – incluindo Nabila Soliman Ali, Cidadã espanhola de clara origem marroquina – ela já conseguiu um resultado: o bombardeio de um Conflito Social Latente Ligado às origens dos habitantes da cidade, que se confinam ao extremo norte de Marrocos, e são selados pelo mar e pelas redes de proteção que chegam à altura das muralhas. Nos últimos dias, Nabila e os outros optaram por boicotar Mais e mais atividades econômicas A cidade está “trancada a sete chaves”, cujos donos – em sua opinião – se tornaram heróis Ações e Pensamentos Que visa Delegitimação Parte da população.

A lista inclui Cerca de vinte De empresas, Artesãos E pequenos comerciantes. Lá dentro tem um pouco de tudo: quem manutenção De plantas em Oposto, De ginásios a Joalheiros, De manicure a RestaurantesVia hotéis e lojas RoupasBibliotecas e revenda o computador E elementos tecnológicos. “Os donos dessas empresas têm, nos últimos dias, espalhado a palavra, apoiado as posições e Procedimentos Que incitaNão gosta A partir de Elemento E a turma “, denuncia Solomon. Eles falam sobre suas ideias com clareza ou as divulgam nas redes sociais Luta contra os muçulmanosAplaude Deportações Daqueles que tentam entrar ou colocar “curtir” e comentar as tragédias da imigração satisfeita. Tudo isso aliado ao fato de que nós, espanhóis da última geração, somos sempre vistos como nós. Nacionais da Série B.Sujeito a abusos, injustiças e agressões. Não estamos mais preparados para suportar tamanha opressão, por isso decidimos começar a boicotar as lojas. “

Numa altura em que se apaga a luz internacional sobre a situação em Ceuta (após uma onda impressionante de imigrantes, 10 mil deles já expulsos, entraram a nado contornando a alfândega no mar), o que preocupa Choque de Civilizações Dentro do bolso. Ceuta é uma cidade de pequeno e médio porte um pouco além 85 mil pessoas. Qualquer pessoa que o visita observa uma mudança no cenário socioeconômico: de Porto turístico Habitado Iate Luxo máximo, do centro com lojas de alta qualidade, a algumas áreas – i Barrios – Longe do centro da cidade, onde estão tentando sobreviver Condições Privadas. Tema Dependência Entre os espanhóis, a tradição e os Ceutini da aquisição de terras, isto é, de óbvias origens marroquinas, não é rebuscado, mas é real. Não se deixe enganar pelo facto de a cidade, ao longo dos séculos, ter sofrido muitas conquistas, e no século XVII os portugueses cederam à Espanha: ao norte fica o Mediterrâneo e para além das duas passagens de fronteira está um reino Marrocos, oeste, pôr do sol. Uma terra de onde fogem as gerações jovens em busca de um futuro melhor com o objetivo da Europa. Ceuta é a primeira Brandelo Da Europa no norte da África. Além de ser um ponto de desembarque para a jornada de dezenas de milhares de migrantes dos países subsaarianos, da região do Sahel e do Magrebe, Ceuta sempre acolheu trabalhadores. Passageiros Do Marrocos: cuidadores, empregadas domésticas e entregadores de carga Ou melhor, eu os recebi, a partir de 13 de março de 2020 devido à pandemia, Fronteiras estão fechadas Todos são selados, entrando e saindo, indefinidamente. Outro fator agravou a situação de muitas famílias marroquinas que trabalham nesses empregos, embora modestos, Pago E em preto eles contavam para viver.

O que aconteceu no início da semana passada – a entrada de milhares de imigrantes ilegais – abalou o moral. Líder do Partido Fox, de extrema direita, Santiago AbascalEle chegou a falar sobre “Invasão muçulmana Organizado por Marrocos, consegue pôr em perigo a segurança dos seus cidadãos espanhóis: “A medida está concluída – Nabila Suleiman Ali atacou – e a reacção a estas provocações de parte dos residentes de Ceuta suscita a nossa preocupação. Devemos todos ser cidadãos, e em vez disso, vemos muitos Aprovação Nas palavras de Pascal, explicando como Selvagens Revelou seu sentimento de superioridade em relação aos de origens diferentes. Para isso, a partir de agora, Eles nunca verão um centavo novamente De nós. ”O boicote criou um espaço rastejante: um confronto entre as duas frentes, agora limitado a escaramuças sociais, mas está pronto Também ir para as ruas Pela cidade autônoma. Além das muitas vozes de apoio, a iniciativa também reuniu várias divergências: “Precisamos de tudo, menos Abaixo da lista. O perigo é simular as campanhas nazistas e fascistas contra os judeus ”. Alguns comentários:“ Puxe, e atrás de você estão as famílias ”.