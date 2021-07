Zombando da Covid e do bloqueio, comentarista britânico expulso da Austrália

Vídeo do quarto do hotel – A mulher veio para a Austrália para participar de reality show تلفزيون irmão mais velho austrália. Uma vez lá, ela imediatamente colocou sua imagem em risco postando um vídeo de seu quarto de hotel em Sydney, no qual ela disse que queria “colocar” os profissionais de saúde em risco. A porta se abriu de repente “sem moldura” Quando eles trazem a comida dela. Vídeo indesejável para as autoridades locais que agiram imediatamente, Cancele seu visto e devolva-a ao Reino Unido.

comentários chocantes A secretária do Interior Karen Andrews identificou Os britânicos comentam ‘horrível’ e ‘soco na cara’ para os australianos em confinamento solitário. “Vamos tirá-la do país o mais rápido possível”, disse o ministro.Australian Broadcasting Corporation Ele ressaltou que “pessoalmente, estou muito feliz por sair.”

Gostado de Trump O escritor era conhecido nas redes sociais por suas expressões racistas e discriminatórias. Ela era uma das comentaristas favoritas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que a retuitou em várias ocasiões. A mulher também foi excluída do reality show.

pandita da tweetsR – No ano passado ela foi banida do Twitter por violar repetidamente as diretrizes de discurso de ódio. Certa vez, ele descreveu os imigrantes como “baratas” e o Islã como “desagradável”. No caso australiano, ela se justificou dizendo que os que foram encerrados eram apenas piadas. Mas isso não foi suficiente para as autoridades australianas.