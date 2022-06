Ucrânia, o peso do fator humano na ofensiva russa no Donbass- Corriere.it

“Muito aço, poucos soldados” é a definição que alguns especialistas escolheram para descrever o estado dos militares russos. Na frente ucraniana, as baixas e a má coordenação entre o exército e a região são afetadas

“Muito aço, poucos soldados” é a definição que os especialistas Rob Lee e Michael Kaufman escolheram para ele Descrição do estado do exército. Isso significa que muitos veículos blindados e veículos blindados, sem um número suficiente de soldados: uma situação que a Chechênia também experimentou em 1995. Várias reformas introduzidas pela defesa russa visam Crie um poder adequado para campanhas intensas e de curta duraçãoapoiado – obviamente – por “Rainha do Fogo”, artilharia. As consequências foram unidades de baixa potência. A brigada deverá ter cerca de 3.500 homens da patente de 2.500 e desses – levando em conta 30% dos recrutas – significa que apenas 1.700 estão bem preparados. Documentos encontrados pelos ucranianos revelaram que no papel os famosos batalhões táticos incluíam 700-900 militares Na verdade, eles alinham metade deles: Muitos dos veículos blindados tinham uma tripulação de 3, mas estavam sem pessoal militar.

Isso explica por que muitas vezes Tanques foram enviados para a frente sem as “escoltas” necessárias. Facção de pernas, uma aposta indispensável para aumentar a eficácia e enfrentar o inimigo. Sempre por falta de “armas”, Use Para Generais, Comandos e Tropas de Desembarque até o limite Em papéis geralmente atribuídos à infantaria, ele cresceu mais tarde O papel do pessoal Wagner. Há um problema de alternância, substituição e preparação. Por isso, não querendo recorrer à mobilização geral, O Estado-Maior está tentando envolver os veteranos (Mais velho) oferecendo-lhes um novo contrato com um salário mais alto. READ GB, PM Boris Johnson na calçada: "O fim do mês não vai chegar"

Os ucranianos usaram o território e o exército lado a lado. Ao redor de Kyiv o primeiro componente mostrou grande habilidade, assim como em outras regiões onde a mobilidade era muito importante. A pressão do gás no leste obrigou-o a fazê-lo Transferência de reservistas e terrenos para o lado da unidade “profissional”: Nem todos eles – como evidenciam as histórias que emergem das trincheiras – estavam prontos para esse tipo de confronto, pois foram fortemente bombardeados. Às vezes não tiveram e não têm meios de repetir com a mesma intensidade – a munição é baixa -, Alguns eram mais adequados para lutar em defesa de suas terrasNo sentido literal: na região de Lviv houve protestos de famílias contra a mudança para o Leste.

Além disso, nos territórios disputados de Donetsk e Lugansk, A situação é trágica: O próprio Zelensky admitiu que as perdas chegam a 60-100 soldados por dia, o que é uma quantidade enorme e é difícil compensá-los. O presidente especificou que cada soldado ucraniano deveria ter sete russos. Severodonetsk sob cercoAs tropas ucranianas resistiram apesar da constante queda da artilharia inimiga, mas foram forçadas a recuar para posições mais defensáveis. O Estado-Maior espera que sim Armas do Oeste Mudando o curso da luta, permitindo que o inimigo volte atrás, como já aconteceu no norte e em Kharkiv. No entanto, os problemas não se limitam ao progresso e aos fornecimentos russos: em particular, A fraca coordenação entre o exército regular e os voluntários regionais foi destacadaque em alguns casos denunciou a diferença de tratamento de Kyiv.

Comparado com a primeira fase da guerra, outro aspecto mudou: o moral. No início, a vontade de ferro ucraniana de defender a pátria foi combatida pelo mau humor das tropas russas, principalmente jovens recrutas que foram enviados para a frente sem aviso prévio e sem perceber que acabariam na guerra e que não obedeceram. . ordens ou acabou sabotando seus próprios meios. isto é Desequilíbrio psicológico entre as forças influentes -Unido ajuda básica Ela recebeu do Ocidente, que reviveu o exército, mas também a alma – o exército de Zelensky ajudou a repelir o ataque em algumas áreas do país e a enfrentar os invasores. Agora que a guerra se tornou um atritoque os russos estão constantemente bombardeando alvos militares e civis, esgotando a psicologia da resistência, e que o exército encontrou seu caminho para avançar para Donbass, Essa “falha moral” de alguma forma se nivelou. READ A quarta onda de Covid na Europa e nos Estados Unidos, por que as infecções continuam a aumentar? - Corriere.it

John Spencer e Lionel Benner escreveram em Posto de Kyiv: A moral dos soldados é mais importante do que qualquer arma ou doutrina militarTraz consigo motivação, confiança, coragem, tenacidade e um senso de controle sobre o próprio destino. Soldados que lutaram por quase três meses Nos túneis da siderúrgica Azovstal em Mariupol Eles eram seu símbolo e inspiravam a resistência. “Embora isso seja importante, O moral é um elemento indescritível E é quase impossível medi-lo: Todos os bons líderes tentam crescerNem todo mundo consegue, Spencer e Behner dizem.

O fator humano também inclui liderança. Kyiv e Moscou mudaram alguns líderes, porque a confiança foi quebrada, para tentar mudar, para impor novas linhas. Não é uma tarefa fácil para os oficiais presos entre responsabilidades pessoais, pressão da liderança política e obstáculos no terreno. em meados de maio, Antes da queda de MariupolZelensky, por exemplo, substituiu o chefe regional Yuri Halushkin por Ihor Tantsiura, um movimento que levantou várias questões. Na frente russa Em vez disso, rumores de um substituto para o general Dvornikov voltaram: Ele deveria ser substituído pelo vice-ministro da Defesa Gennady Zhidko. Não poucos deles pagaram suas vidas também, incluindo os generais russos Andrei Sukhovitsky, Vladimir Frolov e Kanamat Potashev, para citar os casos que foram comprovados. No entanto, nota-se O jornal New York Times O próprio Kaufman e Andrea Kendall Taylor, analista do Center for a New American Security, “As aparências podem enganar.”.

Muitos dos fracassos iniciais do exército foram devidos a A crença de Putin – errada – Que a guerra seria curta: Os dois analistas deixaram claro que as forças russas não estavam preparadas nem organizadas para uma campanha séria. Mas nas últimas semanas, O exército de Moscou adaptou e corrigiu alguns erros, destacando o estado precário da resistência ucraniana em algumas regiões. Acima de tudo, porém, O poder destrutivo do exército não foi afetado pela guerraSubmarinos, sistemas integrados de mísseis, capacidade eletrônica e arsenais nucleares. Isso é o que preocupa a OTAN e os Estados Unidos mais do que qualquer outra coisa, argumentam Kaufman e Kendall Taylor, que advertem: cuidado para não subestimar os russos. READ A Organização Mundial de Saúde alerta governos, incluindo o governo italiano

