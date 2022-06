Cerimônia do Jubileu da Rainha Elizabeth St Paul ao vivo | Aplausos para Harry e Meghan, assobios para Johnson

A partir de Paola Caruso e Enrica Rodolfo

Harry e Meghan novamente com William e Kate em um evento formal, pela primeira vez desde Megxit. casal de mãos dadas

13h09 – A catedral e toda a família Windsor se reúnem (Enrica Rodolfo) sob as abóbadas muito altas da catedral no coração de Londres que é o coração da fé da nação para a Igreja Anglicana, na mesma capela onde se celebrou o funeral do almirante Nelson e onde a rainha Elizabeth I esteve no século XVI a vitória dos ingleses sobre os espanhóis da Frota Indomável, hoje Os Windsors já estão reunidos com força total. Como em grandes ocasiões, como no casamento de Charles e Diana em 1981, como em todas as celebrações anteriores do jubileu da rainha. Também entre os Windsors estão o príncipe Michael de Kent com sua esposa, a princesa Michael de Kent, os Gloucesters, bem como Sir Timothy Lawrence, marido de Anna.

13:04 – Rainha ainda na sela, referindo-se às corridas do Arcebispo de York (Enrica Rodolfo) Na catedral ressoam as palavras do sermão: Estamos felizes que a rainha ainda esteja na sela, diz o arcebispo de York que está dando o sermão. Encontramo-nos aqui celebrando o Jubileu da Rainha, enquanto sofremos em todo o mundo. E aqui sabemos que há pessoas que não pensam em si mesmas, mas que anseiam por uma visão de longo prazo. eu sei disso em Sua Majestade Vemos que na Rainha vemos este serviço. uma consistência dura Sobre a fé em Deus e a obediência ao chamado de que a rocha é a fonte de sua vida, diz o arcebispo. READ Covid, a alternativa indiana deve nos assustar? O que sabemos hoje - Corriere.it Como na tradição dos sermões anglicanos, também há referências irônicas ao presente. Aqui está uma dica sobre a paixão da Rainha por cavalos: Sabemos que a Rainha adora corridas de cavalos. E sabemos que Sua Majestade está nos assistindo na TV e, infelizmente, Sua Majestade, não tenho ideia de quem vencerá o Epson Derby amanhã. Devo acrescentar que seu reinado foi mais do que apenas uma domesticação de corridas de velocidade. Então o bispo conclui: Sua Majestade, lamentamos que você não esteja aqui, mas estamos felizes por você ainda estar na sela. Agradecemos por continuar a cumprir as promessas feitas há 70 anos.

12h49 – Bispo de Londres Sarah Mulally: A Rainha vai nos assistir na TV (Enrica RodolfoA cerimônia começou entre os coros, com o bispo de Londres pedindo graças a Deus pela bênção da rainha Elizabeth e Charles visivelmente e inclinando a cabeça. ela disse a todos correio Sarah Elizabeth Mulally, Bispo de Londres, Bispo Anglicano que hoje preside a Missa de Ação de Graças que marca o 70º aniversário da Rainha, uma ex-enfermeira britânica. A rainha tem um profundo senso religioso e relutantemente decidirá não estar lá, mas nos seguirá na TV. E aquele sorriso que, apesar das dificuldades, há um ano com a morte de Philip, e agora problemas de saúde, ele nunca perde de vista o rosto da Rainha? Especificamente sua fé para guiá-lo com o chamado a cumprir seu dever de guia para a pátria.

12h46 – Chegada de Carlo e Camila (Enrica RodolfoJunto com Harry e Meghan, os duques de Gloucester e o príncipe Michael de Kent, a sobrinha da rainha Zara Phillips e seu marido Mike Tindall, e Wessex Edward e Sophie chegaram à catedral. Antes de William e Kate chegarem, houve um longo momento de espera, nada acidental. A distância que agora separa os Sussex que deixaram o círculo de trabalho da realeza e Cambridge Do qual ela faz parte, ela está na verdade em primeiro lugar depois do príncipe Charles. Havia grande expectativa e entusiasmo entre o público para os jovens príncipes. Alguém nota que Kate é magra como uma supermodelo, e como a Sra. Beckham. Todos a amam. Em atenção no adro, o herdeiro do trono chegou Carlos com Camila Que cumprimenta e responde ao entusiasmo do público. Hoje é o lugar da rainha, e a multidão oceânica da cidade hoje também vê isso favoravelmente no papel que sua mãe desempenharia hoje. Embora todos já estejam com saudades da Rainha que não pôde estar aqui devido a um leve aborrecimento.

12h21 – Aplausos para Harry e Meghan (chegando lado a lado) de mãos dadas sorrindo Harry e Meganpela primeira vez em um evento real oficial desde Megxit, desde que renunciaram a seus cargos na família real em fevereiro de 2020. Duques de Sussex Eles foram recebidos calorosamente pelos aplausos da multidão que se reuniu ao redor da catedral. Ele estava vestido à paisana, mas com condecorações militares penduradas no peito, do chapéu às luvas, ela parecia sóbria e leve – uma cor creme expressando brancura e pureza. Ontem o casal não enfrentou a rainha e o resto da família real em Varanda do Palácio de Buckingham.

12:00 – Johnson apita do lado de fora do St Paul’s Os assobios e vaias da multidão do lado de fora da catedral marcaram a entrada do primeiro-ministro britânico no Partido Conservador de São Paulo, Boris Johnsonque chegou com a primeira-dama Carrie. Os britânicos criticaram Johnson pelo escândalo do Partygate sobre reuniões realizadas entre 2020 e 2021 em Downing Street, violando as restrições da Covid que estavam em vigor para milhões de pessoas. Ele foi o único líder que vaiou no desfile da chegada dos ministros de seu governo, membros da oposição, ex-primeiros-ministros e altos funcionários civis e militares. Vestido em seu traje matinal e cercado por sua esposa em um longo vestido vermelho com um chapéu estruturado, BoJo ainda estava no seu melhor, sorrindo e acenando para aqueles que o aplaudiam.

11h45 – Ex-primeiros-ministros em serviço Há muitos dignitários em serviço na Catedral de São Paulo. Há também estreias anteriores, de Tony Blair com sua esposa Sherry a David Cameron, de Theresa May a Gordon Brown. Aqui ficam as fotos do evento.

11:00 – O guarda se sente mal Um membro da guarda cerimonial adoece durante o serviço da catedral: cai no chão e o médico o salva imediatamente. O segundo dia de festa Jubileu da Rainha que estará fechado no domingoAqui está o programa).