A morte de Putin, de 20 anos, de Piqué e Trevisan: Então, hoje…

– E novamente com as inúmeras notícias sobre o câncer de Putin. Mas mesmo se ele tivesse, ou tivesse, o que mudaria você? Tanti é Al Kremelino e comandos. Pelo menos até que a morte a separe do poder

– O Patriarca Kirill Está salvo de penalidades. poderes sobrenaturais

– Parece que Efeitos Ele teve a coragem de trair Shakira, de 20 anos. Nada foi confirmado, apenas rumores. Pelo amor de Deus: o coração não manda. Mas, tudo bem: esse jovem de 20 anos deve ter algumas qualidades malucas. Ou ele é louco?

– Martina Trevisan Scopola tirou dos títulos de Coco Gauff e Repubblica: “O azul pode deixar Paris com um sorriso”. Para mim, nem mesmo. Paris a deixa com “Brigeno”, como dizem em Perugia. Ou seja, triste, desapontado e mal-humorado. Afinal, ele perdeu, certo?

– Deixemos de dizer que as dificuldades da União Europeia em passar Sexto pacote de sanções Foi tudo culpa da Hungria. Não é apenas Urban que precisamos nos preocupar. De fato, a República Tcheca, a Eslováquia e a Bulgária também receberam isenções. Não que a Alemanha estivesse tão convencida de que apoiasse a suspensão do petróleo bruto por Putin. A verdade é que a Europa está dividida. Mas preferimos falar de um rebelde que quebra ovos na cesta

– A única coisa que se fala muito pouco, muito pouco, é a quantidadea proibição petróleo russo. De fato, os países também incluíram uma cláusula no acordo que impede a República Tcheca, Eslováquia e Bulgária de refinar e revender petróleo russo. a razão? E seu preço é menor do que o que a Europa importará, e continuará sendo menor do que o que a Europa importará, quem sabe de onde. Isso significa que, se você ler de trás para frente, o petróleo – e, portanto, a gasolina – custará mais na UE do que quando importávamos silenciosamente ouro negro de Moscou. Bom. É o preço da guerra. Mas queremos dizer isso pelo menos?

– Auto Belotti Ele está procurando um time, e há uma razão: na temporada passada ele marcou apenas 8 gols. Não exatamente números de lançadores de corrida

– Só para salientar que no final o único plano de paz Rússia, Estados Unidos e Ucrânia são definidos por Erdogan. Doce de Turquia. Desculpe: você não nos disse que o governo italiano, ou melhor, Di Maio, preparou um belo plano de paz que foi entregue à direita e à esquerda?

– Uma menina se apaixonou por um brinquedo e pediu para se casar com um Boieing 737. Amor é amor, quem somos nós para nos opor? Eu te digo: um bando de tolos

– Todo mundo está falando de Giorgia Soleri, que diz que tudo se torna interessante para a mídia. Mas antes de ser “namorada” ninguém estava girando. Os bons tempos, aqueles…

– Podemos dizer? Itália e Argentina Não foi uma partida, mas 90 minutos em que os latino-americanos acertaram a bola com a bola e, como de costume, nunca sequer chutamos de longe. Talvez seja melhor não irmos ao Mundial, nem preciso caçar