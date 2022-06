Ucrânia, 007 EUA: “Putin tem câncer.” UE aprova sanções globais anti-Rússia

Presidente russo Vladimir Putin Doente de câncer Ela passou por algum tratamento em abril. Foi relatado pela Newsweek, citando a inteligência dos EUA, que o presidente russo havia escapado de um ataque em março. 007 Os americanos estão preocupados com um Putin “paranóico” que torna a guerra na Ucrânia tão imprevisível. Ao relatar suas avaliações à Newsweek, autoridades dos EUA alertaram que o crescente isolamento de Putin estava dificultando a inteligência de fornecer uma avaliação precisa da saúde física e mental de Putin.

O sexto pacote de sanções contra a Rússia, que inclui a proibição gradual da chegada de petróleo por via marítima à Europa, com exceção do petróleo bruto transportado por oleodutos, foi adotado pela reunião de embaixadores dos 27 estados membros. O Patriarca Kirill foi removido da lista negra do sexto pacote de sanções da UE.

O Ocidente deve se preparar para uma longa “guerra de usura” na Ucrânia: Foi o que disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em Washington. A Otan encontra uma maneira “unificada” de abordar as preocupações turcas sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à Otan: Stoltenberg acrescentou, após se reunir com Joe Biden e o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan..

Ucrânia, 100 dias de guerra em fotos







Cerca de 800 pessoas se refugiaram nos muitos bunkers antiaéreos no porão da fábrica de produtos químicos Azote Severodonetsk, Alvejado por ataques russos. Isso foi afirmado pelo governador da região de Lugansk, no leste da Ucrânia, Serhiy Gaidai, citando a CNN. “Há moradores que pediram para sair da cidade, mas eles se recusaram. Também há crianças, mas não muitas”, acrescentou.

“O exército russo já destruiu quase toda a região ucraniana de Donbass e está pronto para continuar a matança.” O chefe disse que Volodymyr Zelensky Em um discurso de vídeo ao Parlamento de Luxemburgo. “O Donbass Foi um dos centros industriais mais poderosos da Europa: foi simplesmente destruído. Vejamos Mariupol: havia meio milhão de pessoas e agora não sabemos exatamente quantos cidadãos foram mortos pelos ocupantes. Pelo menos dezenas de milhares em menos de 100 dias”, disse o presidente, enfatizando que os ucranianos querem permanecer independentes.

Em um discurso de vídeo no parlamento de Luxemburgo, Zelensky disse que a Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia. A UNIAN informa. Zelensky acrescentou que as forças russas devem liberar 2.603 assentamentos.





“A adesão da Ucrânia à União Europeia não é apenas do nosso interesse estratégico, mas também uma obrigação moral.” Isso foi afirmado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Fórum GLOBSEC 2022 em Bratislava. “Mas a velocidade do processo de entrada vai depender da Ucrânia e do apoio que queremos dar. As normas e condições devem ser respeitadas e não há atalhos”, explicou.

O presidente Biden anunciou que os Estados Unidos forneceriam à Ucrânia sistemas de mísseis “mais avançados” para atingir “alvos estratégicos”. Estes são mísseis HIMARS e têm um alcance de 80 km. A eles se juntarão os sistemas britânicos de mísseis M270 de longo alcance. A raiva de Moscou: ‘Washington joga mais combustível no fogo’. Enquanto isso, as sanções europeias contra a Rússia ainda estão sendo revertidas depois que a Hungria se opôs à inclusão do Patriarca Ortodoxo Kirill na lista de países beneficiários das sanções. Assim, falta o selo do sexto pacote lançado pela cimeira da UE.

O Guardian citou o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, dizendo que o número de “mercenários estrangeiros” na Ucrânia foi reduzido pela metade devido ao fogo russo de alta precisão e seu treinamento deficiente.

Uma mulher foi morta e um homem ficou ferido, ontem à noite, em um bombardeio russo contra uma escola na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia. O anúncio foi feito por autoridades regionais, de acordo com a CNN. O corpo da mulher foi encontrado sob os escombros da escola.

O mosteiro da Igreja Ortodoxa da Santíssima Virgem em Svyatogorsk foi bombardeado. Durante o bombardeio em 30 de maio, “Arquimandrita Galaction, o monge Aristocli e a irmã Varvara” foram mortos. Três outros monges ficaram feridos, enquanto o número de leigos mortos e feridos é desconhecido. Isto foi afirmado por Hilarion, Metropolita de Donetsk e Mariupol. Mosteiro histórico da Igreja Ortodoxa sob a égide do Patriarcado de Moscou.

Ucrânia, em Dobroslav réquiem para lembrar as crianças mortas





“Agressão de Barbara contra a Rússia”

“Minha solidariedade com a Ucrânia, que foi invadida e atacada pela Rússia, e apoio seu direito de autodefesa”, disse Angela Merkel ontem à noite durante um discurso em Berlim, informou o Tageschau. A ex-chanceler acrescentou que apoia todos os esforços do governo alemão, da União Europeia, dos Estados Unidos, da OTAN, do Grupo dos Sete e das Nações Unidas “para pôr fim a esta guerra bárbara e agressiva travada pela Rússia”. Esta é a primeira vez que Merkel fala publicamente novamente em cerca de seis meses. A ex-chanceler disse que não queria avaliações externas porque estava de folga, mas disse que a invasão russa era uma violação flagrante do direito internacional e que a guerra era “profundamente czarista”. Merkel também falou sobre as violações dos direitos humanos, dizendo que “Bosha representa esse horror” e, em seguida, enfatizando a importância da unidade da UE, observando que “paz e liberdade nunca devem ser tomadas como garantidas”. O histórico chanceler, que governou de 2005 a 2021, falou ontem na noite de despedida ao chefe do sindicato DGB, Rainer Hoffmann, que deixou o cargo depois de anos. Na próxima semana, em 7 de junho, Merkel deverá participar de outro evento político para discussão em Berlim. A conversa poderia então se concentrar mais intensamente nas relações passadas da Rússia com a Alemanha com o presidente Vladimir Putin.

M270 . Lançadores de foguetes

A Grã-Bretanha confirmou que fornecerá à Ucrânia os sistemas de mísseis de longo alcance M270. O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse à CNN que a medida foi “estreitamente coordenada” com a decisão dos países de fornecer à Ucrânia o HIMARS. O governo britânico também disse que o exército ucraniano seria treinado para usar lançadores de mísseis no Reino Unido, a fim de maximizar sua eficiência.

80% de Severodonetsk está nas mãos dos russos

Ainda há combates nas ruas de Severodonetsk, mas as forças russas agora controlam cerca de 80% desta cidade estratégica no leste da Ucrânia, de acordo com o chefe da Administração Militar Regional de Lugansk, Serhiy Gayde, segundo a CNN. “Em algumas ruas, nossos defensores conseguiram”, disse Gaidi, observando que seis soldados russos foram capturados. Os combates também continuam nas aldeias ao sul e oeste da cidade, enquanto as forças de Moscou tentam cercar completamente as defesas ucranianas.