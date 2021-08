Tailândia, os caras do Yes-Fax estão saindo às ruas para exigir vacinas gratuitas

Confrontos – Para conter Sì-vax, a polícia disparou balas de borracha na altura da cabeça e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Nos últimos dias, manifestantes incendiaram carros para exigir a renúncia do primeiro-ministro Prayuth Chan-o-cha.

A linha dura do primeiro-ministro – Apesar da turbulência, o primeiro-ministro anunciou que não quer se levantar: as vacinas continuarão acessíveis a um pequeno círculo de pessoas, embora rejeite a hipótese de que a campanha de vacinação continuará com o uso de Pfizer ou Soro Moderna.

situação no país – As infecções na Tailândia vêm crescendo exponencialmente há semanas. Ao longo de julho, o país registrou uma média de 20.000 infecções por dia. A porcentagem de pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina é de pouco mais de 20%. O número é muito inferior ao da população imunizada, que representa 6% (pouco mais de 4 milhões de pessoas) da população de 70 milhões.