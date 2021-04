Cadáveres queimados nas ruas, ajuda de inimigos – Corriere.it

Crítica e censura

Apelos por drogas e oxigênio inundaram as redes sociais, e vídeos horríveis de pacientes ofegantes deitados na rua também invadiram. ontem Primeiro Ministro ModiEla foi atacada com o objetivo de controlar a epidemia, pois ordenou que as mídias sociais ocultassem postagens críticas, descrevendo-as como tentativas de criar pânico. Acompanhando o sofrimento estava a raiva e o descontentamento generalizados. Aftab Alam, professor de ciência política da Universidade de Delhi, diz que é mais fácil para ele remover tweets do que garantir o suprimento de oxigênio.