Irã: Johnson bate em Zaghari-Ratcliffe e nós o ajudaremos – Ultima Aura

(ANSA) – Londres, 26 de abril – Boris Johnson criticou a nova decisão – um ano com proibição de deixar o Irã – emitida hoje contra Nazanin Zaghari Ratcliffe, mãe de família anglo-iraniana e funcionária da Thomson Reuters Foundation. Que acaba de cumprir uma sentença de espionagem anteriormente polêmica depois de ser presa enquanto visitava seu país de origem. O primeiro-ministro Torey disse à margem de uma visita a Wrexham: “Não acho que seja inteiramente correto que Nazinin sirva a outra idéia.”



Ele acrescentou: “É claro que teremos que estudar a decisão em detalhes”, enfatizando que seu governo “não vai parar e redobrar seus esforços” para libertar Zaghari Ratcliffe e retornar para sua família no Reino Unido. “O mesmo é feito.” verdade com nossos amigos americanos. “



Em entrevista à BBC, o marido da mulher, Richard Ratcliffe, por sua vez, confirmou a nova decisão, denunciando-a “claramente” como resultado de uma “tática de negociação” das autoridades iranianas: ele decidiu usar sua esposa como moeda de troca. O cronograma da antiga reivindicação de dívidas de suprimentos militares que Teerã contestou por muitos anos em Londres, e o possível cronograma de reforma do acordo internacional sobre seu programa nuclear que os Estados Unidos abandonaram na época. (lidar com).