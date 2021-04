Mulher desaparecida em Rimini: encontrada com seu amante – o Chronicle

Rimini, 26 de abril de 2021 –minha esposa Ela teve que ir buscar os filhos na escola, mas nunca a alcançou. “Este é um alarme para o marido que chega à esquadra na sexta-feira de manhã Valmarishia. É como um flash, o pensamento de todos vai para ele Tempo em Guerrina PiscagliaEle foi morto a poucos metros de casa e seu corpo nunca foi encontrado. As buscas começam em todos os lugares, mas depois de dois dias o exército descobrirá que a realidade é completamente diferente: a mulher fugiu com seu amante, deixando para trás seu marido e filhos.

Ele é um homem Da ansiedade, o que explode Quartel militar Para relatar o desaparecimento de sua esposa de cerca de 40 anos. Ela diz que saiu de casa no dia anterior no horário de costume para pegar as crianças na escola. Mas quando ele chegou em casa, encontrou-o vazio, e eles ligaram da escola para avisá-lo de que seus filhos ainda estavam lá esperando que alguém os levasse. É desconcertante, o que teria acontecido? Ele ligou para a esposa no celular dela, no entanto Celular mudo. Enquanto vai buscar as crianças, fica ligando para todos que a conhecem ou que podem ter visto, mas a resposta é sempre a mesma: não sabemos onde ela está. As horas passam muito devagar, ele os procura por toda parte, enquanto o medo cresce cada vez mais. É impossível que ela tenha desaparecido no ar, algo deve ter acontecido com ela. Ele passa uma noite sem dormir e, de manhã cedo, corre para os Carabinieri: “Minha esposa desapareceu. ” A cidade é pequena, não dá para ninguém ver passar. Mas a história de Guerrina ainda está gravada na memória de todos. Um desaparecimento foi inicialmente confundido com uma deportação voluntária que mais tarde se revelou um assassinato. Na ocasião, os detetives perderam um tempo precioso, e como ela era mãe de uma família e não uma garota de 18 anos que brigou com os pais, os investigadores começaram imediatamente as buscas.

gendarmerie Eles começaram a limpar toda a área, também vasculhando o campo, mas nenhum vestígio da mulher desaparecida foi encontrado. As horas passam e o medo de algo perigoso faz mais sentido. Então, de repente, o ponto de inflexão. O país é, de fato, pequeno e, ao fazerem perguntas após perguntas, os investigadores descobrem que uma testemunha viu a mulher na companhia de A. senhor“. existir Máquinas fotográficas Para aprofundar isso, os militares conseguiram colocar as mãos em uma placa de carro que leva diretamente ao a Hotéis em SAN MARINO. Mas quando lá chegaram, disseram-lhe que o homem em questão já tinha partido para Turim, para regressar à empresa. Eles tentam ligar para o celular dele, mas ele também não consegue alcançá-lo. Finalmente, eles ligaram para a empresa: “Ele não está aqui.”

agora mesmo Os investigadores têm quase certeza de que o homem e a mulher estão juntos, mas onde? Eles descobrem isso ao meio-dia, quando os dois são rastreados em um trem Roma-Palermo: eles fogem para outra vida. A velha decidiu deixá-la para trás, incluindo os filhos.