Organização não governamental, barco de migrantes perdido que chegou à Tunísia – Altima Ora

(ANSA) – ROMA, 25 de abril – “Ficamos aliviados quando soubemos que o barco está em perigo, o que foi informado por alarm_phone na noite de terça-feira, e estava chegando a Túnis”. Sos Mediterranee escreveu no Twitter, explicando que a equipe #OceanViking havia procurado o barco durante todo o dia de quarta-feira sem sucesso, causando temores de perdas mais trágicas no mar nos últimos dias, incluindo aquelas descritas pela Organização Internacional para as Migrações. O pior naufrágio deste ano foi no Mediterrâneo central, onde mais de cento e possivelmente 130 pessoas morreram afogadas na costa da Líbia. “Esperamos que 42 pessoas a bordo tenham sobrevivido e agora estejam seguras.” A informação – identificando o telefone de alarme, também no Twitter – veio de um parente de um passageiro em perigo que disparou o alarme na noite de terça-feira, e que o Ocean Viking procurou em vão. “Ele nos disse que o barco pode ter chegado à Tunísia. Esperamos que seja verdade e que todos estejam vivos!” Na conclusão da postagem.



Segundo relatos do Sos Mediterranée, o Alarm Phone lançou nesta terça-feira o alerta sobre três barcos em perigo: um com 40 pessoas “nunca rastreado”, o barco que agora deve retornar à Tunísia, e dois botes infláveis ​​com entre 100 bordo e 120 pessoas. ambos. As equipes de resgate disseram que o primeiro foi encontrado de cabeça para baixo “em um mar de cadáveres”.



O outro voltou para a Líbia: nas costas dos corpos sem vida de uma mulher e seu filho. (lidar com).