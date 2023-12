“Teste de cerveja” na França.. Marine Le Pen é derrotada por Edouard Philippe – Corriere.it

Com qual candidato você gostaria de tomar uma cerveja? Em França, já começaram a fazer esta pergunta aos eleitores tendo em vista as eleições presidenciais de 2027. É verdade que o consumo de vinho está em constante declínio no país transalpino. Mas certamente não se pode dizer que a “limpeza da torneira”, que se tornou comum na América moderna, George W. Bush x John Kerry Durante quase vinte anos, este sistema provou ser confiável na determinação do vencedor da Corrida final para o Eliseu.

Meteorito Lasalle Em 2022, os franceses (ou melhor, parisienses) que teriam preferido tomar um copo com o presidente cessante, Emmanuel Macron, obtiveram 28%, menos 16 pontos do que a vitória nas urnas (e no balcão) registada em 2017. Em primeiro lugar em “”Teste de Cerveja” foi para o ex-centro (que havia se deslocado para a esquerda) Jean Lasalle, que, apesar da “vidraça de cevada”, foi varrido e saiu de mãos vazias no primeiro round.

Melenchon com um pouco de cerveja E agora? Embora Marine Le Pen lidere confortavelmente nas sondagens de opinião mais “sérias”, a líder da direita francesa não está em primeiro lugar nas sondagens “voláteis”. A “aceitação” da loira não a recompensa: segundo o último relatório do Ifop, Le Pen desfruta de 35% dos “serviços alcoólicos”. O melhor, com 37% de “curtidas”, é o atual prefeito de Le Havre (e ex-primeiro-ministro de Macron) Edouard Philippe, que já é considerado um dos principais “candidatos” à cadeira presidencial. Enquanto o líder da coligação Nupes, Jean-Luc Mélenchon, não avança a todo vapor, ganhando uns míseros 15% entre as misturas “aromatizadas” da esquerda.

Melenchon com um pouco de cerveja O "teste da cerveja", importado dos EUA, é uma ferramenta interessante para medir a simpatia e proximidade de um candidato com as "pessoas comuns". Na verdade, 60% dos entrevistados (pouco mais de mil parisienses com mais de 18 anos e selecionados com base no sexo, idade e classe social) responderam que a oportunidade de ter uma boa "mídia" com os políticos neste momento seria essencial. . Funciona para descobrir até que ponto eles entendem os problemas da "vida real". Para 75%, o principal tema de conversa será o aumento dos preços.