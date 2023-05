Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Kiev: “Não temos conhecimento de nenhuma mediação do Vaticano.” Duas pessoas morreram e 40 ficaram feridas por bombas russas em Pavlohrad

Kiev: “Não temos conhecimento de nenhuma mediação do Vaticano”

A Ucrânia não tem conhecimento de nenhuma mediação do Vaticano para resolver o conflito com a Rússia, que é a mediação que o Papa mencionou ontem em sua viagem de volta a Roma depois de sua viagem à Hungria. Ele disse CNN Uma fonte próxima à presidência ucraniana informou que “o presidente Zelensky não deu nenhum consentimento para uma discussão desse tipo em nome da Ucrânia: se as negociações estão ocorrendo, elas estão ocorrendo sem nosso conhecimento e sem nossa bênção”.