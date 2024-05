Armas nucleares, alerta estende-se à Bielorrússia: anúncio

A Bielorrússia participará em exercícios nucleares táticos que a Rússia realizará em breveTASS anunciou. Minsk começou a testar a prontidão das suas forças para implantar armas nucleares tácticas em conjunto com a Rússia, que irá operar no Distrito Militar do Sul por ordem do Presidente Vladimir Putin. No ano passado, Moscovo mobilizou armas nucleares tácticas – “várias dezenas”, segundo o Presidente Alexander Lukashenko – também no território da Bielorrússia.

Lukashenko anunciou que as armas nucleares tácticas russas instaladas na Bielorrússia “são armas dissuasivas e defensivas, ninguém atacará com tais armas”, explicando que Minsk “pretende pela primeira vez praticar o uso de armas nucleares não estratégicas”. Ele acrescentou: “As manobras são apenas de natureza defensiva”.

As forças militares “entregarão munições especiais (armas nucleares táticas, ed.) às unidades da Força Aérea, instalando-as em lançadores e aeronaves. Os batalhões serão designados para mísseis Iskander e Polonaise (mísseis que podem ser equipados com ogivas nucleares, ed.) “Ele acrescentou: Eles serão implantados secretamente em locais secretos. Eles praticarão o lançamento de mísseis.

União Europeia: “Moscou não é responsável”

A União Europeia responde aos anúncios de Moscovo, que aumentaram as tensões nas últimas 24 horas. A União Europeia considera as declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia sobre os F-16 ucranianos “totalmente irresponsáveis, juntamente com muitas outras declarações feitas por esta pessoa, bem como por outros membros do regime do Kremlin”, disse o porta-voz dos negócios estrangeiros da UE, Peter Stano. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse ontem que a Rússia não poderá ignorar que as aeronaves F-16 ucranianas são capazes de transportar armas nucleares, ecoando declarações feitas anteriormente por Sergei Lavrov em julho de 2023.

Ele acrescentou: “Já estávamos discutindo a questão dos exercícios nucleares táticos anunciados pela RússiaCom uma justificação muito questionável, continua ele, em resposta às actividades ocidentais. Tudo isto ignora o ponto principal: o agressor é a Rússia. Foi a Rússia que violou o direito internacional e a Carta das Nações Unidas e continua a tomar medidas para agravar ainda mais a situação.

As declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov fazem parte de “uma longa série de declarações completamente irresponsáveis ​​e irracionais, que procuram desviar a culpa pela agressão e procuram desviar a atenção do facto de a Rússia estar numa posição clara de violar o direito internacional e a Carta da ONU”. “Esta é mais uma oportunidade para pedirmos à Rússia que pare com este comportamento, pare com a agressão ilegal e comece a agir como um membro responsável da comunidade internacional.”