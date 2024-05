O novo computador da Huawei assusta os Estados Unidos: uma nova proibição de chips

Poucas horas depois do evento internacional em Dubai, que Huawei Ele parece ter sido superado Crise de sanções dos EUA Estava pronto para atacar novamente os mercados ocidentais com novos computadores e wearables, só isso A administração americana desencadeia uma nova armadilha Contra o gigante chinês. De acordo com a agência Reuterso governo dos EUA revogou licenças que permitiam empresas como Qualcomm e Intel fornecem os microchips usados ​​em laptops e celulares Para uma empresa de tecnologia chinesaIsto está de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto. Uma quarta fonte disse que algumas empresas foram informadas na terça-feira que suas licenças seriam canceladas imediatamente.

O que aconteceu Esta etapa ocorre após o lançamento do primeiro Laptop Huawei equipado com novos processadores Intel Core UltraQue se concentra fortemente nas capacidades internas de IA, tornou-se uma questão política nas últimas semanas, quando o anúncio vazou. O lançamento do laptop gerou críticas de legisladores republicanos, que interpretaram isso como um sinal verde do Departamento de Comércio para a Intel vender o chip para a empresa. “Cancelamos algumas licenças de exportação da Huawei.” O Ministério do Comércio disse em comunicado, recusando-se a especificar quais foram retirados. A medida da administração dos EUA vem depois As pressões vindas em particular do Partido Republicano, O que instou a administração Biden a tomar medidas mais duras para bloquear a empresa de Shenzhen.

“Proibição” dos EUA e licenças especiais Esta decisão, que neste momento não é oficial e para a qual não existem detalhes sobre as empresas envolvidas, pode representar um revés notável para a Huawei, que – no sector dos smartphones – surpreendentemente – Superando dificuldades relacionadas à rejeição do chipset 5G Qualcomm Graças à produção “automática” dos chipsets Kirin. A Huawei foi colocada numa lista de restrições comerciais dos EUA em 2019 devido a preocupações de que estaria a realizar espionagem (alegações que nunca foram provadas publicamente) através das suas redes e dispositivos eletrónicos. A inclusão nesta lista garante que os fornecedores que desejam negociar com a Huawei obtenham licenças especiais antes de fazerem envios. Mas nos últimos anos, Várias empresas dos EUA receberam luz verde para pedidos no valor de US$ 1 bilhão Para fornecer seus componentes à Huawei. Mas agora, a crescente guerra comercial entre os EUA e a China e as preocupações com a inteligência artificial causaram novas restrições. Em agosto passado, a Huawei surpreendeu a indústria com Um smartphone contendo o chip Kirin produzido pelo fabricante chinês de semicondutores SMIC, Apesar das restrições de exportação dos EUA para ambas as empresas. Este telefone fez isso Aumentando as vendas de smartphones da empresa em 70% Aproximadamente anualmente nas primeiras seis semanas de 2024. READ 2022 que será. Covid permite, Portugal lidera na recuperação e equidade na Europa

