Ftx oferece um plano de pagamento aos credores

Os credores da FTX, incluindo milhares de italianos, podem estar prestes a ver alguma luz no fim do túnel. A bolsa apresentou um novo plano para reembolsar os credores em um documento detalhado apresentado ao Distrito de Delaware. Conforme escrito, o plano poderia permitir que quase todos os credores (98%) recuperassem fundos presos na plataforma que falhou em novembro de 2022. A plataforma estima que deve aos credores cerca de 11,2 mil milhões de dólares e tem entre 14,5 e 16,3 mil milhões de dólares que podem ser distribuídos. Segundo o documento, os clientes que precisarem recuperar um valor de até US$ 50 mil receberão aproximadamente 118% do seu dinheiro graças aos juros anuais acumulados de 9%; Estima-se que cerca de 98% dos credores receberão o seu dinheiro de volta.

Aqueles que responderam ao pedido de reembolso poderão receber seu dinheiro de volta como parte do processo de compensação. Entre estes, como mencionado, estão milhares de clientes italianos que, antes do súbito fracasso da plataforma (datado de novembro de 2022), se tornaram a segunda bolsa de criptomoedas mais utilizada no mundo. O crack foi um golpe repentino e do dia para a noite não era mais possível sacar fundos.

Os ativos Ftx são o resultado de aproximadamente dois anos de atividades de recuperação de caixa por meio do desinvestimento dos ativos colaterais (e não colaterais) da empresa. O plano de recuperação ainda precisa de aprovação do tribunal de falências. A FTX se financiará com a venda de uma série de ativos, incluindo investimentos do Fundo Alameda, de propriedade de seu fundador Sam Bankman-Fried.

Além disso, o plano inclui acordos com o Internal Revenue Service (IRS) e a CFTC para subordinar as suas reivindicações e alocar quaisquer recuperações a um fundo especial para compensar ainda mais clientes e credores. Um acordo adicional com o Departamento de Justiça dos EUA permitiria a distribuição de mais de 1,2 mil milhões de dólares sem custos administrativos adicionais. A colaboração entre vários intervenientes-chave no desenvolvimento do plano e nos esforços de recuperação também é reconhecida.

“Temos o prazer de poder propor um plano de falência que prevê a devolução de 100% dos valores do pedido de falência mais juros aos credores não governamentais”, disse John J. Ray III, CEO e Diretor de Reestruturação da FTX. Em nome do Conselho de Administração independente da Ftx, gostaria de expressar nosso profundo agradecimento às muitas agências governamentais, liquidatários oficiais, painéis de clientes fora dos EUA, arquivadores de reclamações coletivas, BlockFi e todos os seus profissionais por seu compromisso com o desenvolvimento. O plano e os sucessos alcançados. Por fim, gostaria de agradecer a todos os clientes e credores da FTX pela paciência durante este processo.”