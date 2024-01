O Jeep Renegade ainda está em produção e será atualizado

Ainda dá tempo de se aposentar – Boas notícias para a fábrica Al-Malfi e para quem pensa em comprá-la Jeep Renegado: Ao contrário dos rumores que circularam em outubro passado, a Stellantis decidiu não descontinuar o SUV compacto americano e estender a sua carreira para além de 2024. Isto significa que a antiga fábrica da Fiat Lucanian, que desde o último trimestre deste ano até 2026 produzirá cinco novos modelos ( tudo baseado na plataforma STLA Medium do grupo, aqui Para saber mais), o Renegade também continuará a ser produzido por algum tempo, talvez até 2026.

> Na foto acima está o modelo Renegade 2024 que veremos na Itália. Mas acima, a versão brasileira oferece algumas mudanças estéticas.

Muda apenas sob a “pele” – Atualizado em equipamentos de segurança À luz das novas regras europeias que entrarão em vigor a partir de 1 de julho de 2024 (aqui Para saber mais), em Sistema multimídianão está mais em sintonia com a “nova” era. Jeep Renegado Chegará durante Primavera de 2024. Diferentemente do modelo vendido no Brasil, que tem visual renovado com grade redesenhada, novas luzes ‘X’ para as lanternas traseiras e outras mudanças de detalhes, as novidades estão, na verdade, todas concentradas sob a ‘pele’.

> Na foto acima está o interior do Jeep Renegade brasileiro, que pode “doar” o interior do carro europeu. Destaque para o novo volante, painel de instrumentos digital e novo sistema multimídia.

sucesso – o Jeep Renegade 2024 É vendido na Itália e nos mercados europeus, pelo que manterá a aparência do modelo atual, lançado há dez anos e renovado em 2018 apenas em alguns detalhes. O rebelde deve isso grande sucesso: Hoje, apesar do cartão de identificação, continua a ser o SUV compacto mais difundido no nosso país (na versão híbrida plug-in 4xe) e de 2014 até hoje, quase 2 milhões de unidades saíram das portas de Malfi, mais de 100 foram vendido Incluindo os países que são enviados ao redor do mundo.