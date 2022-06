Os estimados 51 integrantes do Juntos pelo futuro de Di Maio

O Movimento Cinco Estrelas, que agora pode ter 155 deputados e 72 senadores, perderá entre 62 e 63 membros que se unirão no futuro. No momento, quem mudou oficialmente de camisa tem 51 anos. Muitos deles estão no segundo mandato. Alguns grandes nomes aparecem, é isso que eles são

No fim Luigi Di Maio Movimento de 5 estrelas à esquerda. E ele fez isso da pior maneira, fechando a porta, alegando que Do lado certo da história A negação de tudo o que sempre foi criado Bebê Grillo (Ele disse, de fato, que no novo esquadrão que ele lideraria não haveria espaço para ódio, extremismo e soberania.) Assim como a negação dos cinco mandamentos principais, a começar pelo documento de mandato. “Se você for eleito com o movimento 5 estrelas e achar que não concorda mais com a linha deles – Hit de Mayo em 2017 Você tem todo o direito de mudar o poder político. Mas você renuncia, volta para casa e concorre à reeleição e luta suas batalhas. E quem muda de camisa e toma assento mostra que só se preocupa com a sua situação, o seu salário e o seu cargo.” Nessa altura, os destinatários das suas flechas eram dois eurodeputados que tinham saído do grupo M5S: “Não sei sobre si, mas gosto do artigo 160º da Constituição portuguesa – seguiu maioneseo que mostra um conhecimento inédito em matéria de direito constitucional comparado: “Perdem o mandato os deputados que aderirem a partido diferente daquele para o qual foram eleitos”,

A despedida de Di Maio, o presidente Farnesina quis confirmar em várias ocasiões, não tem nada a ver com a disputa de poder entre ele e Giuseppe Conte: Aconteceu em nome do atlanticismo. Por esta razão, um leal de Mayo está entre os 62 membros honoráveis ​​do Together for the Future, Manlio Di Stefanoque ao longo dos anos deram pérolas como: “A atividade americana na Ucrânia e a crescente militarização da Europa Oriental, onde a OTAN está em guerra com o Kremlin, está aumentando de intensidade e alimentando uma guerra, por enquanto fria, que pode ficar muito quente em breve” (2015)”, O estado fantoche da Ucrânia nos Estados Unidos” (2016), “O golpe na Ucrânia em fevereiro de 2014, financiado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, não é o que “livre” informação vendida: uma grande luta pela liberdade e pela democracia. Em vez disso, é o criador de um monstro não incorporado sem precedentes, um governo formado por neonazistas leais e a pior tecnocracia financeira internacional.”

E novamente: “A Ucrânia foi primeiro violada por um verdadeiro golpe do Ocidente – escreveu ele – e depois substituiu sua administração por uma administração próxima aos Estados Unidos, e agora eles querem transformá-la em uma base da OTAN para lançar o último ataque contra Rússia.” Até o ataque direto ao nº 1 da OTAN: “Jenns Stoltenberg (sic!) lançar uma guerra contra a Rússia para forçar a Ucrânia a aderir à organização e aos interesses da hegemonia global dos Estados Unidos.” fora disso Giuseppe Conteretratado por Di Maio como um perigoso fio russo, pelo menos ele nunca se importou em não proferir.

Alguns vão ofendê-lo Manlio Di Stefano Ele deixou o movimento 5 estrelas porque está em seu segundo mandato. Na verdade, ele não é o único que esgotou as voltas no carrossel de cinco. Também outro grande like Laura Castelli Ele não pode reenviar. Ela é mais conhecida por responder “Você diz isso” ao ex-ministro da Economia, Pier Carlo Padoan, Ao tentar explicar a propagação de um de porta em portaAfinal, Castelli sempre disse que cresceu “assumindo orçamentos” e para quem a questionava, de postes correio ‘Você está convencido’, ele respondeu uma vez, ‘que meu treinamento é inadequado para o papel que ocupo: isso é tudo, não é? Mas estou cercado pelas mentes mais brilhantes deste país. Não, aqui, só para ficar claro: não trabalho sozinho, tenho uma equipe muito boa”. Quanto à formação, descreveu-se numa conferência para contabilistas da seguinte forma: “Sou licenciado em economia (versão de três anos), não sou contabilista mas na minha vida tive o meu próprio estúdio, trabalhei numa empresa familiar lidar com contabilidade e folha de pagamento . ..”. Em resposta ele recebeu o refrão “buuuu”.

Oficialmente, as 5 estrelas já passadas ao grupo de Di Maio são 51. Mas nas próximas horas, fontes próximas do secretário de Estado confirmaram que uma equipa unida para o futuro vai reunir na sala 52 antigos pentastilati, incluindo Di Maio ele mesmo, e 11 no Senado. Incluir o menu em Montecitorio Sergio BattelliLuigi Juvinoa antiga empresa-mãe Por Francesco Duva e Carla Rocco (Seu primeiro encontro em 2014 com Ignazio Visco, que lhe perguntou: “Com licença, para onde foi o Banco da Itália?” Para responder: «Somos uma empresa séria, ouro sob o banco. Alguns de seus colegas também vieram vê-la e me perguntaram se as barras eram verdadeiras ou folheadas a ouro…”), o ex-ministro Vincenzo Spadafora. No Senado, o ex-jornalista confirmou Primo di Nicola, Vincenzo Bristoto, Simona Nocerino Subsecretário do Ministério da Saúde. Berpaolo Celeri.

Os nomes que se juntaram oficialmente são: Cosimo Adelezi, Roberta Alimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Arista, Sergio Battelli, Luciano Cadido, Vittoria Casa, Andrea Cassio, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Seles, Federica Daga e Padaniel Diane. Del Grosso, Margherita del Sesto, Giuseppe Diapolito, Gianfranco di Sarno, Iolanda Di Stasio, Manlio Di Stefano, Francesco de Ufa, Mattia Fantenatti, Maria Luisa Farrow, Luca Froson, Chiara Gagnarelli, Filippo Galinella, Andrea Giarritzan Marta Grandi, Maria Nicola Iorio , Luigi Juvino, Giuseppe Lapatti, Caterina Licatini, Anna Massina, Pasquale Maglioni, Alberto Manca, Generoso Maria, Vita Martincello, Dalila Nesci, Maria Ballini, Gianluca Rozelius, Escalios, Carla. David Cerritella, Vincenzo Spadafora, Patrizia Terzoni, Gianluca Vaca, Stefano Vignaroli.

O líder do “Juntos pelo Futuro”, Luigi Di Maio, tem um encontro amanhã com a assembleia conjunta de parlamentares da nova formação. A reunião está marcada para amanhã, às 14h30.