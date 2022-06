ElectraMeccanica Solo EV: vamos encarar

Sua casa é a cidade – ElectraMeccanica É uma empresa de Vancouver no Canadá que oferece Somente VECarro elétrico da cidade A três rodas (dois na frente e um atrás) e apenas um assento, um para o motorista. O carro está equipado com uma grande caixa e um motor de 56 cavalos de potência capaz de levá-lo a uma velocidade máxima de 128 km/h. A bateria é de 17,4 kWh e garante uma autonomia de até 160 km.

design especial – estética ElectraMeccanica Solo EV É especial porque olhando de frente você quase tem a sensação de um carro esportivo. A grade ergonômica e os faróis cônicos adicionam dinamismo à frente. Em geral, a aerodinâmica parece muito precisa.

simples mas completo – cockpit de ElectraMeccanica Solo EVApesar da simplicidade, possui sistema multimídia com Bluetooth e USB, câmera de ré, tela LCD, retrovisores externos aquecidos, entrada sem chave, vidros elétricos, ar condicionado. Também do ponto de vista da segurança, o equipamento é bastante rico e inclui: faróis de LED / luzes diurnas, proteção tripla contra impactos laterais em aço reforçado, roll bar radial em aço de alta resistência, controle de estabilidade e estrutura monocoque em material compósito. Ele vem com uma garantia do veículo de três anos e uma garantia de 5 anos ou 72.000 quilômetros na bateria.

Qual é o preço? – para ele preço O preço de tabela no Canadá é de 18.500 dólares, ou seja, aproximadamente 17.600 euros.