O preço do combustível em Malta é metade do preço do combustível italiano

Valletta – Isso mesmo, Malta brilha como um diamante no coração dos altos preços da gasolina. A ilha, que pode ser alcançada dentro de uma hora de navegação a partir dos portos do sudeste da Sicília, mantém o combustível servido na bomba abaixo dos níveis de custo pré-crise: € 1,2 por litro.

Na Europa, a República dos Cavaleiros, é mesmo uma mosca branca. A análise da GlobalPetrolPrices nos dá uma representação precisa, improvável ou mesmo hipotética da realidade dos preços da energia que circulam pelo mundo; Em especial combustível.

Se a Web anuncia a Itália como uma ovelha negra no mercado de produtos petrolíferos refinados, úteis para fins automotivos, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça e Áustria não são diferentes. Também na Espanha e em Portugal, você precisa de uma hipoteca para encher seu carro. Incluiu San Marino, onde o preço do diesel, por exemplo, não caiu abaixo de 1,8 por litro. Além de paraísos fiscais, escondidos sob fortalezas medievais. O combustível na Europa é caro em todos os lugares. Não acredite nas histórias contadas pelos curingas de plantão nas redes sociais.

No mercado de combustíveis, apesar da grande disponibilidade, poucos produtos refinados são trocados. Aqui reside o problema. O preço de varejo da gasolina, diesel e gasolina sobe e atinge números impressionantes se impostos estaduais diretos e indiretos forem adicionados ao custo. É o caso da Itália. Mas não é assim de Malta.

Pelo menos ela está no universo.