Ainda há muitos aterros sanitários na Itália

O último relatório da ISPRA ainda registra uma quantidade significativa de resíduos enviados para aterros, apesar da reciclagem separada.

eliminação adequada de perder ainda problema em Itália. Claro, existem deuses Bons padrões em termos de reciclagemespecialmente para alguns materiais, por exemplo Vidro, papel e plástico. No entanto, apesar das melhorias nos últimos anos, A quantidade de lixo que acaba em aterros ainda é muito alta Em comparação com as metas de redução em não mais de 10%.

Especial atenção é dada resíduos de embalagensEspecialmente para plástico. é necessário Aumentar a reciclagem desses materiais intervindo com novas técnicas de processamento.

Aterros ilegais e ilegais

Adicionado a este problema Aterros ilegais. de acordo com os dadosispra (Instituto Superior de Proteção e Pesquisa Ambiental), na Itália há Cerca de 22.000 sites não são compatíveis. Em cinco anos (de 2014 a 2019) 160 depósitos de lixo organizados foram limpos.

Assumir o controle de toda a região é um grande compromisso e, felizmente, Alguns cidadãos fazem sua parte denunciando violações às autoridades competentes. Além disso, foram desenvolvidos aplicativos para smartphones que permitem denunciar o despejo ilegal (por exemplo, TrashOut e Gaia Observer).

Prejudicando o meio ambiente e a economia

Entre 2021 e 2022 2080 denúncias foram registradas. entre estes, 61% representam grandes aterros sanitários. 6,7% foi identificado na Lombardia. Tudo isso causa danos não apenas de natureza ecológica, mas também de natureza econômica.

Com efeito, de 2003 a 2022, a Europa lançou várias medidas de infração e a Itália recebeu Multa de 275 milhões de euros. O transporte de resíduos para aterros sanitários continua sendo um dos métodos de descarte com maior impacto ambiental.

Aumentar a produção de resíduos

De acordo com o relatório da ISPRA, a produção de resíduos aumentou (especialmente a partir de 2021). Geralmente, A coleta seletiva é aplicada de forma regular e generalizada: a média nacional é de 64%. O crescimento da triagem também aumentou a demanda por novas plantas de processamento, mas nem todas as regiões têm instalações suficientes.

“Em 2021, foi Hessa See More Os resíduos orgânicos enviados para processamento cresceram 190 mil toneladas, o que representa 2,9%. – especifica uma nota do ISPRA – Mais da metade das estações operacionais de gerenciamento de resíduos (657 em toda a Itália) cuida de lidar com esta parte. Embora a última década Uso de aterro sanitário reduzido em 52%É preciso reduzir pela metade essa forma de descarte em pouco tempo, o que preocupa Quase 5,6 milhões de toneladas de resíduos urbanos (19% dos resíduos gerados)“. Felizmente, não faltam projetos de economia circular em que os resíduos são reciclados para um segundo emprego. É interessante na região milanesa superior O projeto foi lançado no Parabiago.

exportação de resíduos

“Em 2021, os resíduos urbanos exportados foram três vezes superiores aos importados – continua a nota ISPRA – A Itália produziu 659 mil toneladas, enquanto as importações chegaram a 219 mil toneladas. Campania e Lazio são as duas regiões que mais exportam suas quantidades. Áustria, Portugal e Espanha Países onde alocamos mais resíduos urbanos“.

todos os anos para a gestão de resíduos Gastamos cerca de 194,5 euros por habitante. O PNRR prevê as intervenções necessárias para dotar o país de uma rede homogénea de estações de tratamento e reciclagem de resíduos.

Emmanuel Occipente

Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Clique aqui!

Emmanuel Occipente Desde que se lembra, Emmanuel Occipente é fascinado por temas naturais e culturais. Esses sentimentos – além de vê-los como verdadeiros “bens de valor” a serem compartilhados – inevitavelmente o levaram a estudar ciências ambientais e naturais e a colaborar com vários periódicos online que lhe permitiram ampliar seus interesses.

Artigos relacionados