Recusa em fechar videochamada à descolagem: voo da Ryanair sai com 3 horas de atraso

Ele não queria terminar Video chamada Mesmo que o avião esteja pronto agora Decolar. então a viagem Ryanair folhas de Milão Malpensa com o destino brinde Acabou arrecadando aprox. 3 horas de atraso.

A protagonista é uma mulher que – segundo relatos de passageiros – estava fazendo uma videochamada com seu smartphone quando chegou a hora de desligar todas as comunicações para não interferir no frequências A tripulação usa-o em diálogo com Torre de controle.

Quando os anfitriões pediram que ela desligasse o celular, a mulher recusou nervoso eu comecei a gritar com equipe de bordo e passageiros que, ser pacienteConvide-a a respeitar as regras. Momentos maravilhosos seguidos TensãoTambém com ameaças explícitascom o passageiro que insistiu em continuar a usar o smartphone.

Estado de excitação forçado Líder chamar polícia que subiu a bordo e chamou a mulher para desembarcar para permitir que o deixar. O dano a todos os outros passageiros agora está feito. Entre as superações e o novo horário de embarque, o voo Milão-Brindisi acumulou três horas atrasado.