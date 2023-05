Contra a destruição “sustentável” da floresta tropical!

13 de maio de 2023

Em 17 de abril de 1996, no estado do Pará, próximo à cidade de Marabá, na estrada que corta a selva amazônica, 21 ativistas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) foram mortos por policiais militares durante uma “marcha pela reforma agrária”. Nesse mesmo lugar, Milo Rao está lançando um remake de Antígona de Sófocles na primavera de 2023 com o próprio MST e ativistas indígenas. O show culminou com a encenação do próprio massacre, no local e em memória do crime, como parte da cerimônia organizada anualmente para homenagear as vítimas. Hoje, 13 de maio de 2023, “Antígona na Amazônia” está em turnê pela Europa. O papel de Antígona é interpretado pela ativista local Kay Sarah, enquanto o coro é formado por sobreviventes do massacre e suas famílias, que vivem em protesto em um Terreno ocupado desde 1996. Ele interpreta o filósofo e crítico original do paradigma capitalista, Ailton Krenac, co-signatário desta carta aberta, como o vidente Tirésias.

Comunicado 13 de maio

Contra a destruição “sustentável” das florestas tropicais!

“Nós cultivamos a terra e a terra nos cultiva.”

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST logo

13 de maio é um dia revolucionário. Em 13 de maio de 1888, a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil. Em 13 de maio de 1968, uma greve geral foi convocada das barricadas de Paris em toda a França. E em 13 de maio de 1989, estudantes de Pequim ocuparam a Praça da Paz Celestial. No entanto, as esperanças de 1968 e 1989 de democracia e luta contra a desigualdade foram vítimas de um sistema econômico neoliberal baseado na exploração. O solo da América Latina ainda está nas mãos dos antigos conquistadores. A destruição de pessoas e da natureza não apenas continua inabalável, mas é acelerada por testemunhos enganosos e práticas de “lavagem verde”. Hoje, 13 de maio de 2023, nos solidarizamos com o MST, o maior movimento sem-terra da América Latina, e pedimos: Não à grilagem e exploração! Sim à democracia, distribuição justa de terras e um ambiente de cuidado!

Durante a colonização da América Latina, os indígenas foram privados não só de sua liberdade e cultura, mas também de suas terras e milhões de vidas. Ainda hoje, mais da metade das terras agrícolas da América Latina está nas mãos de apenas 1% da população. Soja, óleo de palma e carne bovina são produzidos em enormes monoculturas por grandes corporações que controlam a agricultura desde o cultivo até a venda. No Brasil, a área utilizada para milho e soja é o dobro de Portugal. Esta terrível produção industrial é acompanhada de desmatamento e deslocamento. Assim como na época colonial, comunidades indígenas, quilombolas (comunidades formadas por descendentes de escravos) e camponeses foram explorados e até mortos.

Desde a década de 1980, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST – o maior movimento social de agricultores sem-terra da América Latina, que luta pela reforma agrária radical e pela agricultura sustentável – conseguiu conquistar terras de mais de 400 mil famílias no Brasil. Todos os anos, dezenas de ativistas morrem ou desaparecem sem deixar vestígios. Segundo as estatísticas, o Pará, um estado brasileiro coberto principalmente pela selva amazônica, tem o maior número de assassinatos por motivação política do mundo. Em nenhum outro lugar do planeta desaparecem tantos ativistas ou ambientalistas, muitas vezes mortos por milícias privadas de monocultores e simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro.

Esses ativistas estão lutando por todos nós, porque é na Amazônia que se decide o futuro do nosso planeta. A favor ou contra a agricultura ecológica e em escala humana. A favor ou contra o deslocamento de povos indígenas para a produção intensiva de soja, óleo de palma e pecuária. A favor ou contra a revisão das apropriações coloniais de terras, que estão pendentes há séculos. Nos últimos anos, inúmeras campanhas da sociedade civil ajudaram a aumentar a conscientização sobre as origens de nossos bens de consumo. As certificações não obrigatórias, as chamadas “certificações de sustentabilidade”, foram criadas para que a produção de produtos como – só para dar um exemplo – óleo de palma, soja e pecuária seja isenta de violência e totalmente compatível com o meio ambiente .

Graças a este sistema de certificação, a Nutella em particular (uma propriedade da Ferrero) é a primeira da classe em termos de “sustentabilidade”. Ela coopera com o World Wide Fund for Nature e está orgulhosamente comprometida em proteger o meio ambiente. Há apenas um problema: todas essas iniciativas e marcas são apenas exemplos de “greenwashing” neoliberal. A Agropalma, maior empresa de óleo de palma do Brasil e fornecedora de mais de 20 agronegócios internacionais, incluindo Ferrero (ex-fabricante da Nutella), Nestlé, Pepsico, Kellog’s, Mars, Langnese e Danonene são os exemplos mais pessimistas. A Agropalma possui 10 certificações internacionais para agricultura justa, orgânica e sustentável, incluindo o logotipo orgânico da UE (EU Organic Regulations) e RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil).

O único problema é que essas certificações são concedidas à agroindústria pela agroindústria. A marca RSPO, por exemplo, tem em seu conselho um diretor do Grupo Unilever, que é um dos maiores compradores de óleo de palma com mais de 1,4 milhão de toneladas anuais. No entanto, as terras de monocultura da Agropalma não são apenas resultado do roubo colonial, mas também da apropriação ilegal de terras públicas e do deslocamento de pequenos proprietários indígenas. A mídia brasileira noticiou que dezenas de milhares de hectares de terra de propriedade do produtor de óleo de palma já haviam sido anulados pelos tribunais brasileiros.

Enquanto a Comissão Europeia lança sua nova campanha contra o “greenwashing” e a Nutella continua a ostentar testemunhos inúteis, advogados brasileiros e ONGs internacionais estão denunciando denúncias de violência, abusos dos direitos humanos e más condições de trabalho em fazendas certificadas. Mais de 500 anos após a conquista da América Latina, os negócios e a política continuam a fazer o que sempre fizeram: combinar o lucro máximo com o mínimo de comprometimento para a saúde do planeta e de seus habitantes, disfarçado com uma retórica cínica sobre “sustentabilidade”.

Portanto, juntamente com o movimento MST no Brasil, exigimos o seguinte:

Revisão instantânea de certificados. Apelamos ao governo brasileiro para que assegure o respeito aos direitos humanos nas fazendas da Agrupalma e esclareça a situação jurídica do que está acontecendo no estado do Pará. Além disso, todo o sistema de certificação precisa ser revisto. Certificações que são concebidas, auditadas e concedidas pelas mesmas empresas que deveriam ser auditadas? Nada poderia ser mais absurdo. Apelamos, portanto, à União Europeia para parar com a retórica vazia e, finalmente, tomar medidas legais e políticas para apoiar a sociedade civil global.

Condado de Ferrero e todas as outras empresas participantes. Nos últimos anos, Ferrero, Nestlé, Danone, Unilever e outros se vendem como os melhores da categoria quando se trata de agricultura justa e ecológica. Na verdade, eles são apenas os primeiros quando se trata de cometer atos de greenwashing. Nosso chocolate, nossos coelhinhos da Páscoa, nosso chocolate infantil e Nutella espalhada no pão do café da manhã estão ligados a graves crimes contra a humanidade, grilagem de terras e destruição ambiental na América Latina, na Ásia ou na África. Apelamos ao boicote imediato a todos os produtos das empresas que compram da Agropalma e de outras gigantes agroalimentares.

Vamos apoiar a agricultura independente juntos. Agropalma e Ferrero são apenas dois exemplos particularmente desumanos de um sistema global de branding fraudulento: a charada neoliberal de “sustentabilidade”. Precisamos de uma mudança radical. Vamos parar de comprar produtos de corporações transnacionais. Não é o que queremos um sistema econômico que não interrompa o desmatamento quando necessário e adie o problema de seu impacto ambiental por meio de certificações falsas, acordos de dióxido de carbono e políticas inconsistentes de proteção florestal. Insistimos em apoiar a produção de alimentos a partir de culturas verdadeiramente cooperativas, éticas e ecológicas.

para mudar fundamentalmente o sistema. Não podemos mudar o passado, mas podemos determinar como a história continua. Vamos acabar com os crimes coloniais contra a humanidade e a natureza. Vamos lutar juntos contra a indústria multibilionária de greenwashing. Justiça social e proteção ambiental andam de mãos dadas. Apoiamos o Movimento Camponês e sua luta por uma verdadeira reforma agrária. Vamos lutar por uma mudança radical de regime – nunca é tarde demais.

Vamos parar de vender fogo certificado pelo nosso planeta! Reforma agrária já! Contra o greenwashing neoliberal! Para um ambiente de cuidado! Assinamos a “Declaração de 13 de maio” por uma economia global ecológica, humana e justa.

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Comitê de Especialistas Independentes:

Rodrigo de Almeida Muniz, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA

Wolfgang Kaleck, advogado de direitos humanos, Berlim

Amintas Lopes da Silva Júnior, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA

Christophe Marchand, Advogado, Bruxelas

Milo Rao, diretor de “Antígona na Amazônia”.

Klaus Schenck, ativista, Rettet den Regenwald e. Quinto.

Anúncio suportado e assinado por:

Alberto Acosta, político equatoriano

Giorgio Agamben, filósofo, Itália

Yann Arthus-Bertrand, fotógrafo, França

Genevieve Azzam, economista, França

Jerome Pachet, historiador, França

David van Reybrouck, autor, Bélgica

Sibylle Berg, autora, Suíça

Julien Boal, Autor, Brasil

Noam Chomsky, filósofo e ativista, EUA

Alain Damásio, escritor, França

Angela Davis, filósofa e ativista, Estados Unidos

Philippe Descola, antropólogo, França

Annona de Wever, ativista climática, Bélgica

Cyril Dion, autor e diretor, França

Geoffroy de Lagasnerie, filósofo político, França

Brian Eno, Artista, Grã-Bretanha

Didier Eribon, Sociólogo, França

Annie Ernault, autora, França

Malcolm Ferdinand, filósofo, França

Lina Lazare, ativista, França

Adèle Haenel, atriz, França

Donna Haraway, Filósofa da Ciência, EUA

Sreko Horvat, filósofo croata

Rachel Jackie, Professora de Filosofia Prática, Alemanha

Elfriede Jelinek, autor, Áustria

Ailton Krenac, filósofo brasileiro

Kim de l’Horizon, autor, Suíça

Tom Lanoi, autor, Bélgica

Edouard Louis, autor, França

Billy McKinnon, autor e produtor, Escócia

Nastasiga Martin, antropóloga, França

Robert Minas, autor, Áustria

Robert Messick, autor, Áustria

Baptiste Morizot, filósofo, França

Chantal Mauve, filósofa política, Bélgica

Adolf Muschg, autor, Suíça

Olga Neuwirth, compositora, Áustria

Fatima Wassac, filósofa política, França

Anya Blasch (Soap and Skin), cantora, Áustria

Carola Racket, ativista, Noruega

Milo Rao, diretor, Bélgica

Thiago Rodriguez, diretor, França

Fabian Scheidler, filósofo, Alemanha

Vandana Shiva, ativista, Índia

Ecı Temelkuran, jornalista, Türkiye

Theodoros Trezipoulos, Diretor, Grécia

Ilya Troyanov, autor, Alemanha

Luc Tuiman, artista, Bélgica

Yanis Varoufakis, economista e político, Grécia

Giselle Vienne, diretora, França

Harald Welzer, Sociólogo, Alemanha

Cornel West, filósofo, Estados Unidos

Jan Ziegler, Sociólogo, Suíça

Slavoj Žižek, filósofo esloveno

Em cooperação com:

Rettet den Regenwald e. Quinto.

França ataque

Les soulvements de la Terre

IIPM – Instituto Internacional de Assassinato Político

Notre Dame de Landes aumentou