Quais estão em maior risco?

Para os poupadores que não lidam com finanças diariamente, é difícil entender os bancos sólidos. Neste artigo vemos quais são os fatores de risco e quais os bancos que correm maior risco de falência.

Quais são os fatores de falência do banco?

A transparência é o primeiro fator a ser levado em consideração em uma instituição bancária.

na verdade, Informações importantes devem ser acessadas rapidamente e apresentadas de forma clara e completa. Se o banco demorar muito para fornecê-los em resposta às nossas solicitações, isso não é um bom sinal.

O tamanho do banco também é um fator importante. Os grandes bancos também estão sob a supervisão direta do Banco Central Europeu.

No total são 114 bancos são supervisionados em toda a União Europeia, e esses bancos possuem mais de 80% do total de ativos bancários.

A listagem na bolsa de valores é tão importante quanto. Na verdade, os pequenos bancos geralmente não estão na lista, o que os torna um pouco menos acessíveis aos pequenos poupadores. Na verdade, os bancos listados estão sempre sob o controle dos investidores, incluindo grandes investidores que esperam lucros.

de acordo, A menor fraqueza é imediatamente punida na forma de perda de valor.

Se o preço da ação do banco estiver forte ou em linha com a tendência geral do mercado, isso significa que grandes investidores, muito sensíveis às informações, consideram o banco confiável.

para trás, Se o mercado está estável ou positivo, mas o preço das ações está caindo, isso significa que algo está errado ou o banco corre o risco de falir.

O próximo fator, que pode parecer difícil, mas é fundamentalmente importante e fácil de controlar, é a classificação de crédito.

Este indicador indica as reservas de capital disponíveis para o banco em caso de perdas de investimento. Naturalmente, quanto maior, melhor, mas em todo caso, esse percentual não deve ser inferior a 10%.

Finalmente, há um arquivo O Common Equity Tier 1 Ratio (CET1), abreviação de Common Equity Tier 1 Ratio, é um valor percentual que demonstra a solidez de uma instituição financeira em relação a investimentos de risco.

O valor mínimo definido pela Autoridade Bancária Europeia abaixo do qual uma instituição é considerada de risco é de 8%. Novamente, quanto maior a porcentagem, melhor.

Esta percentagem distingue entre os bancos em risco de falência ou falência e os bons bancos italianos.

Ou seja, se esse coeficiente cair abaixo de 8%, a credibilidade do banco fica em risco (até a credibilidade de um banco estável fica prejudicada).

Por que os bancos quebram?

O principal papel dos bancos é coletar as economias de algumas pessoas (Através de operações como abertura de depósitos, contas à ordem, etc.) e colocação dos mesmos poupança disponível para outras pessoas, Ou seja, para quem solicita empréstimos ou hipotecas.

Em outras palavras, os bancos arrecadam dinheiro e dão para quem não tem dinheiro.

No entanto, esse truque obviamente só funciona se o capital for retido por um determinado período de tempo.

para trás, Se todos pedirem ao banco para devolver o dinheiro, o banco não poderá responder porque todo o dinheiro emprestado aos mutuários será perdido.

Quais bancos estão em risco?

Nos últimos dois anos, o Bankitalia terceirizou 26 dos 208 bancos – mais de um em cada dez.

Atualmente, existem 16 instituições sob tutela especial. A maioria desses bancos são cooperativas e pequenos bancos. Historicamente, os bancos locais são menos propensos ao financiamento especulativo e são agrupados e operados localmente.

No entanto, muitos deles entraram em colapso sob o peso de empréstimos ruins que podem ter sido feitos para alguns indivíduos e fora de sua área local. Outros grandes bancos estão à beira da falência (Monte Paschi, Carriage e UniCredit). No entanto, alguns bancos Salvo de um mau funcionamento técnico (Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Cassa Risparmio Rimini, Cassa Risparmio di Cesena, Cassa S. Miniato …).

Quanto às falências bancárias, a situação de Calig, que durava anos sem solução, havia chegado ao seu limite. O banco está à beira da falência ou dissolução espontânea e o governo interveio por decreto de emergência para evitá-lo.

Eu uso o termo “resolução automática” para significar que uma instituição estável recebeu uma ordem do Banco da Itália e do Banco Central Europeu para resolver outra instituição que está em crise ou doente.

O dinheiro do resgate foi retirado do Fundo de Liquidação Interbancária, enfraquecendo ainda mais outros bancos do sistema. Banca Monte Paschi di Siena e dois bancos venezianos, posteriormente fundidos no Banca Intesa, Eles receberam dinheiro do Estado, direta ou indiretamente.

Em que direção os bancos estão indo?

A razão subjacente à baixa lucratividade de muitas instituições financeiras italianas reside na incapacidade de perceber que o mundo mudou e que o modelo baseado em empréstimos não está mais em questão e não pode sustentar a lucratividade por conta própria.

A Intesa, por exemplo, optou por um modelo de negócio “fee-based”, como se verifica ano após ano, e manteve e desenvolveu as suas próprias fábricas de produtos, Eurizon (produtos de poupança gerida) e Intesa Assicurazioni (seguros), com base em comissões Investment Banking (anteriormente Banka Imi), juntamente com o Private Banking e a Rede de Assessoria Financeira baseada em Private Banking e a Rede de Assessoria Financeira baseada em Fideuram. Então Credem repetiu essa estrutura.

A Unicredit vendeu suas fábricas de produtos (Pioneer para Amundi, Bancassurance para Allianz e Cnp para Aviva).

A terceirização de fábricas de produtos não é um erro e muitas vezes leva a ganhos de capital significativos, mas atualmente, dadas as circunstâncias, não é a opção mais eficiente. No futuro, avançaremos para bancos maiores que poderão assumir outras tarefas (seguradoras, gestoras de ativos, distribuidores de produtos financeiros).

Se você está pensando em investir, obviamente é importante conhecer a “saúde” atual dos bancos italianos para evitar o risco de falência.

Agora que você vê que a situação nunca é um mar de rosas, é sempre aconselhável ter uma visão completa antes de fazer um investimento, de alto risco ou não.

Acima de tudo, é É importante contar com um especialista do setor, como um consultor financeiro independenteque sabe te orientar no melhor caminho para você, onde não haja conflito de interesses.