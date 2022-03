Apoia a aprovação final, terceira hoje: todas as ações, desde o cancelamento de pastas até a construção de empréstimos

Mais tempo para pagar as contas de impostos para quem ingressou no escritório de sucateamento, caixa Covid estendida para mais 60 setores, autorizações de residência automáticas para cidadãos de fora da UE que escolhem a Itália para fazer um trabalho inteligente e uma vantagem fiscal superior, ou seja, os 7% dos aposentados residentes no estrangeiro que Deslocam-se para os concelhos atingidos pelo sismo, um desconto semelhante ao que Portugal aplicou para atrair estrangeiros. Abaixo estão os principais conteúdos do Decreto Sostegni ter, que depois do Senado ontem também recebeu a confiança da Câmara e deve ser votado hoje na Câmara para aprovação final.

Mais tempo para cortar. É a mudança mais significativa que todas as partes desejam: uma terceira cláusula de cancelamento reabrindo para todo o ano de 2022. As parcelas atrasadas podem ser pagas até 30 de abril deste ano se vencerem em 2020; Até 31 de julho, se devido em 2021; até 30 de novembro, se expirar no mesmo ano de 2022. Além disso, os termos das isenções da IMU para os afetados pelo terremoto de 2012 foram estendidos.

Restaurantes expandidos, mesmo para pacientes. 5 milhões de euros foram adicionados para ônibus de turismo, além dos 40 já esperados para agências de viagens e guias, o segmento de casamentos, eventos e vendas de casas foi adicionado aos códigos Ateco identificados pelo Istat. 500.000 euros vão para um fundo destinado a reduzir o aumento das contas de doentes graves que utilizam equipamentos de alto consumo para a sua sobrevivência.

Luz FISCO para estrangeiros com deficiência. Outra novidade, que além de ter um custo para o Estado, pode trazer mais receita, é o subsídio para aposentados estrangeiros. O mecanismo já está em vigor nos municípios do sul com população inferior a 20.000 habitantes, e agora está sendo estendido às regiões centrais (Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio) afetadas por terremotos nos últimos anos. Os pensionistas que se mudarem para municípios atingidos pelo terremoto pagarão um imposto reduzido de 7%. Outra mudança no decreto vai na mesma direção, desta vez com o objetivo de atrair trabalhadores de fora da UE: quem quiser fazer um trabalho inteligente da Itália poderá obter uma permissão automática de um ano sem passar pelo processo burocrático normal . Desde que ele possa pagar o seguro de saúde.

Construir transferências de crédito de retorno. O decreto reativando as transferências múltiplas de créditos Superbonus e outros descontos de construção acabou como uma modificação do governo no Sostegni DL, sem alterações. Só há uma novidade: o prazo para apresentação dos pedidos de transferência de despesas incorridas em 2021 foi prorrogado de 7 para 29 de abril.

Recrutamento escolar e policial. Ao nível das escolas, é garantido que a classificação dos 700 mil suplentes será atualizada, sem esperar pelo novo regulamento. Além disso, professores escravizados (muitas vezes mães com filhos pequenos) têm a oportunidade de se aproximar de seu território por meio de nomeação temporária, mesmo que seja apenas em nível distrital por enquanto. Além disso, outros 1.300 alunos são empregados da polícia estadual.

A infraestrutura. Várias medidas para o setor, incluindo a possibilidade de rever os acordos-quadro de negócios para adaptá-los a aumentos de preços materiais e a extensão dos procedimentos simplificados para investimentos que a Pnrr também oferece às infraestruturas de inverno de Milão. Jogos Olímpicos Cortina 2026 e recursos para alcançar os Jogos Mediterrâneos de Taranto 2026.