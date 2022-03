Correios, você ainda tem alguns dias para receber seu dinheiro de volta

A possibilidade de solicitar a devolução de parte das despesas incorridas durante o ano. Aqui, então, está o que os correios fornecem

finalmente, o Dinheiro de voltaPoste Italiane estendeu 31 de março A iniciativa chama-seReembolso PostePay“que prevê o reembolso até 3 euros. Esta é uma ideia nascida em 2021 com o objetivo de incentivar e promover a utilização de pagamentos digitais através deAplicativo PostPay.

Portanto, a possibilidade de pedir uma parte do dinheiro indica retornos precisos despesas incorridos durante o ano. Aqui, então, o que os correios oferecem e com quais pagamentos descontos econômicos podem ser solicitados 3 euros.

PostePay Cashback está chegando, o que fazer

Correio Italiano Ele ativou um serviço de cashback, chamado “PostePay Cashback”, que permitirá aos clientes receberem o reembolso de despesas incorridas durante o ano, até um máximo 3 euros. Aqui está o que a lista fornece.

Foi PostePay Cashback eles expandiram até o 31 de março de 2022o período durante o qual pode ser obtido um reembolso de 1 euro por cada transação efetuada, superior ou igual a 10 euros. O valor máximo a ser reembolsado em relação às despesas efetuadas será de 10€ por dia.

O dinheiro será devolvido através Ícone PostePayum serviço de pagamento que permite aos titulares de cartões pré-pagos ou de débito, especificamente, PostePay, fazer compras simplesmente emoldurando Código QR Exibido dentro dos pontos de venda de serviço.

“O cliente que possui Cartão PostePay, pré-pago você odeia religião – Conforme explicado pelo Poste Italiane em uma nota publicada em seu site oficial – você poderá obter reembolso de € 3 (em vez de € 1) por cada transação Igual ou superior a € 10 com código PostePay, o reembolso máximo passa de 10 a 15 euros Diário”.

Um sistema que lembra muito o sistema de cashback introduzido pelo segundo governo Conte e abolido pelo governo liderado por Mario Draghi. Assim, os titulares de cartões PostePay poderão beneficiar de cashback para Familiarizar-se com Com pagamentos digitais através deAplicativo PostePay.

Além disso, o PostePay Cashback pode ser aplicado a pagamentos feitos a alguns Comerciantes e supermercados e empresas Táxis afiliados Com código PostePay. No entanto, hum Excluído Pagamentos com código PostePay feitos em Correios e por panfletos Bancos em tabaco.