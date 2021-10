Crescer (mas sem erros) – Corriere.it

EU ‘A enormidade da oportunidade apresentada à Itália foi explorada por uma série de registros inimagináveis, até recentemente, que ecoamos com total indiferença. Talvez o mais empolgante tenha a ver com a dívida pública, que é um dos fatores que nos diferenciam de qualquer outro país do mundo, exceto Grécia e Japão. A dívida é menor do que o governo temia seis meses atrás, em proporção ao PIB, mas nos níveis mais altos da história da república e um dos mais altos de uma Itália unida.

No entanto, algo incrível (e positivo) acontece.. O custo dos juros dessa enorme dívida, em relação ao tamanho da economia, é o menor já incorrido pelo governo italiano desde 1974: quase meio século atrás, quando a dívida pública era 100% menor que o PIB. de hoje. Se os cálculos do governo estiverem corretos – e provavelmente corretos – no próximo ano, o estado pagará apenas 2,9% do produto em juros, mas um quarto deles retornará quase que automaticamente em dividendos. Itália (que agora é o principal credor do país, tendo comprado esses títulos em nome do Banco Central Europeu).

Em suma, por algum tempo podemos viajar com leveza É como se não pudéssemos mais carregar sobre nossos ombros o peso de meio século de pensões de crianças, corrupção, evasão, presentes e nepotismo. Podemos fazer isso porque estamos no euro e o Banco Central Europeu adotou uma política de apoio maciço no caso de uma pandemia que apenas uma grande moeda de reserva global pode sustentar. Podemos fazer isso porque temos um governo confiável, ao qual os investidores emprestam dinheiro de boa vontade, aceitando retornos médios que são metade da inflação.

disse ferozmente: Estamos passando por uma oportunidade de ouro. Não se repete. Nunca haverá outros anos como este (E talvez a seguir, mas menos) em que as regras das finanças públicas europeias desapareceram, o peso da dívida também é grande, as agências de classificação estão felizmente nos ignorando, o mais alto governo conhece os problemas do país e as engrenagens do estado para lidar com – A propósito, temos duzentos bilhões para gastar, um terço dos quais é um presente da Europa.

Mas devemos aproveitar esta oportunidade? Ou corremos o risco de desperdiçá-lo de olhos fechados? Nesse caso, a questão não deve ser dirigida ao governo que colocou sua agenda em cima da mesa desde o início, mas ao país como um todo. Porque conhecemos nossa história. Desde o advento da globalização no início da década de 1990 até o ano passado, a Itália perdeu 29 pontos do PIB sobre a Alemanha, 37 sobre a França e 54 sobre a Espanha. porque? Nestes 30 anos na Alemanha cresceu 23%, na França cresceu 10% e na Itália diminuiu 12,5% (dados da Penn World Table) apesar de estarmos no meio de uma revolução tecnológica e os mercados mundiais estavam se multiplicando várias vezes.

Portanto, nossa doença não está se aproximando. Não leve. Não é curado em alguns meses. A cura deve ser a missão nacional deste momento irrepetível. Por outro lado, grande parte do país parece estar entorpecida pelos números do crescimento nestes meses, que são excelentes, mas também previsíveis e anômalos ao mesmo tempo. Não acontecerá novamente (espero) que o país se recupere estatisticamente após um colapso econômico de 8,9% no ano anterior. Provavelmente não acontecerá de novo que eu possa desfrutar desse grande impulso do banco central e das políticas de déficit orçamentário que estamos adotando.

No entanto, parece que parte do país ficou entorpecida quando classes minoritárias nos portos ou em cima de caminhões ameaçam interromper milhões de outros trabalhadores. Só porque o governo está tentando garantir a sociedade (e a recuperação econômica) por meio do corredor verde. Uma parte do país parece ter ficado entorpecida, mesmo quando cada pequena reforma dos planos de recuperação do governo, que sabemos ser necessária, enfrenta atritos exaustivos nos partidos e grupos de interesse individuais. Como se o indivíduo fosse a única coisa que existe e que importa, para todos.

Em caso afirmativo, por que chamaríamos as melhores figuras institucionais de que a Itália tem para nos tirar das águas rasas? Refrescar-nos com aquele crescimento de 6% para 2021 ou mesmo com os dados mais surpreendentes que chegam no terceiro trimestre – no verão estávamos cheios de turistas – corre o risco de se transformar em pura miopia.. Também porque por trás do efeito da anestesia, ao examinar mais de perto, velhas feridas se abrem. Chiara Criscolo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico em Paris, com os seus colegas, descobriu que a Itália (juntamente com Portugal) era em 2020 a economia madura onde o nascimento de novas empresas tinha o maior saldo negativo líquido. Em outras partes do ano pandêmico, empresas de tecnologia, ou pelo menos varejistas de e-commerce, se formaram mais do que em tempos normais. Mas conosco até mesmo esse tipo de negócio não nasce mais: faltou a parte criativa, típica da fase de turbulência econômica. Talvez seja explicado pela dificuldade burocrática de abrir um novo negócio na Itália ou talvez – como explica Fabrizio Palasoni do Banco da Itália com base em dados do Eurostat – seja parcialmente entendido por habilidades digitais, que são menos prevalentes entre os jovens italianos do que seus pares espanhóis, alemães ou franceses. Já estamos repetindo assim na nova era o atraso educacional que foi um dos pecados da República nas últimas décadas..

Precisamos conversar sobre isso se quisermos ter um futuro melhor do que nos últimos 30 anos. Não de bloqueios de portos ou marchas contra a Passagem Verde. Não com interesses particulares que não sejam parcialmente cumpridos no direito da concorrência ou no direito do orçamento. O teste de maturidade da grande maioria dos italianos hoje em dia mostra que mudar para melhor é possível. Porque este é o momento de ouro, ou pode nunca mais acontecer.