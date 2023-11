Quanto ganha um trabalhador da Magneti Marelli? Você vai se surpreender

Os trabalhadores da Magneti Marelli não trabalham muito mal. É isso que eles percebem, em média, durante a experiência profissional.

Se o seu sonho é trabalhar na indústria automotiva, a Magneti Marelli pode ser o lugar para você. É uma empresa automobilística histórica Seleciona funcionários todos os anos e publicou muitas novas ofertas de emprego no período anterior.

Basta se inscrever na seção “Marelli Work with Us”. Explicaremos quanto custam os salários e também todas as informações úteis para trabalhar na empresa. Com sede em Corbetta, na província de Milão, é uma empresa especializada no fornecimento de produtos e sistemas de alta tecnologia para a indústria automóvel.

A empresa foi fundada em 1994 Através da fusão do Grupo Magneti Marelli na Gilardini, fabricante de componentes industriais. A Fiat Chrysler Automobiles fez parte dela até 2019, depois foi adquirida pela japonesa CK Holdings, empresa controlada pelo fundo norte-americano Kohlberg Kravis Roberts, criado pela Marelli Holdings.

Magneti Marelli, estes são os salários

A multinacional projeta, desenvolve e produz sistemas de iluminação, sistemas de aquecimento e ar condicionado, impulsores, motores elétricos, dispositivos eletrônicos e mecânicos, sistemas de suspensão, amortecedores e sistemas térmicos de motores projetados para a construção automobilística. A sede da holding está localizada no JapãoNa cidade de Saitama.

A antiga empresa Magneti Marelli é representada pela subsidiária continental do grupo, Marelli Europe SpA, com sede em Corbetta, na província de Milão. A multinacional conta com cerca de 54 mil colaboradores, 170 fábricas e centros de I&D em vários continentes: Ásia, Europa, América e África. Existem muitas ofertas de emprego na Itália e no exterior. Na nossa área você encontrará propostas para diversos tipos de experimentos.

Existem empregos com contratos de trabalho permanentes e a termo, ou para formação interna. Existem oportunidades para alunos que abandonam a escola e para graduados. É importante que você tenha uma boa base de inglês e conhecimentos de informática.

Os metalúrgicos ganham cerca de 20 mil euros por ano. O salário médio na Magneti Marelli varia de aproximadamente € 35.132 por ano como engenheiro a aproximadamente € 68.924 por ano como gerente de programa. Dê uma olhada nas ofertas propostas na Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna.