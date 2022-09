Europa em vermelho na véspera do Fed, o alarme de Ford toca em Wall Street. Moscou está em colapso

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) A expectativa do novo aperto da política monetária do Federal Reserve, que provavelmente fará com que as taxas de juros dos EUA voltem a níveis não vistos desde a crise financeira de 2008 na quarta-feira, pressionou os bancos. bolsas de valores europeias , que vivia na véspera da venda. Também pune a possibilidade de uma escalada da situação na Rússia, após convocar um referendo para anexar algumas terras ucranianas ocupadas por Moscou, e a possibilidade de o presidente Vladimir Putin anunciar formas de mobilização geral. A situação que levou a bolsa de valores de Moscou a sofrer seu pior declínio desde a guerra com o índice Moex, denominado em rublos, que caiu até -11% antes de fechar em queda de 7%. o FTSE MIB di Piazza Affari fechou significativamente mais baixo com as outras grandes cotações continentais, particularmente afetadas pela fraqueza do setor financeiro. Todos os olhos também estão voltados para o setor automotivo, enquanto o alerta de ganhos da Ford Motor (-9%) em Wall Street foi sustentado por custos adicionais de US$ 1 bilhão no terceiro trimestre.

As vendas também pesaram sobre os títulos, com os rendimentos dos títulos do governo subindo em ambos os lados do Atlântico. Nos EUA, os rendimentos do Tesouro de dois anos subiram para um máximo de 15 anos antes da decisão do Fed. Enquanto isso, o Riksbank elevou sua taxa de juros em um ponto completo, para 1,75%, em uma tentativa de lidar com o aumento. Inflação, a mais alta do país em mais de 30 anos. Movimentos de outros bancos centrais, como Japão, Suíça, Noruega e Reino Unido, também são esperados, bem como alguns bancos centrais de mercados emergentes, como Filipinas, Indonésia, Taiwan e Turquia nesta semana.

Em Milão, a Banca Generali e a gestão da poupança

Passando para as manchetes em Milão, Banco Geral Perdeu a participação após o acordo final assinado pela empresa com a Receita Federal: serão pagos aproximadamente 46 milhões de euros para encerrar a disputa de preços de transferência. Também reduza o restante das economias gerenciadas com Finecobank E a Banco Mediolanum. O entusiasmo inicial desapareceu Unicredit Após o interesse em aquisições na Alemanha, o CEO Andrea Orsel anunciou em entrevista ao Handelsblatt. Abaixo está o estoque de energia com o preço do petróleo bruto: Onde você está Ele limitou os danos com uma perda abaixo do índice, apesar dos rumores de uma listagem atrasada da empresa de serviços de gás, eletricidade e energia renovável Plenitude. Entre os melhores Moncler Com analistas da Equita positivos sobre o desempenho do quarto trimestre, está se sustentando também Nixie Que será apresentado na próxima semana plano industrial.

EUR/USD moveu-se ligeiramente, gás subiu e petróleo bruto caiu

Na frente cambial, o euro voltou a $ 0,9987 (de 1,0006 ontem no fechamento) e seu valor é 143,58 ienes (143,37), enquanto a relação dólar-ienes é 143,74 (143, 27). O preço do gás é volátil, subindo para cerca de 193 euros por megawatt-hora (+6,3%) no final do pregão, enquanto o petróleo perde sua participação: o petróleo West Texas Intermediate em novembro a US$ 83,7 (-1,9%), o petróleo Brent a $ 90,5 (-1,5 em cento).

Casting spread, BTp yield próximo de 4,2%

Em títulos, uma sessão intensa de títulos na Europa, já que os títulos soberanos da zona do euro fizeram o oposto na véspera da decisão do FOMC. Junho O spread flutua em uma faixa muito estreita graças à depreciação dos títulos de igual tamanho em relação aos títulos italianos. Em conclusão, o diferencial de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos e o mesmo vencimento alemão é indicado em 225 pontos base (226 pontos base ontem). O índice de referência do Bund de 10 anos negociado no MTS secundário eletrônico rendeu um retorno de 1,94 por cento no fechamento.