Blinken: “Em 2023, os Estados Unidos pretendem investir mais US$ 100 milhões em prioridades compartilhadas”.

No quadro da cooperação atlântica, a Estado unido Eles pretendem investir US$ 100 milhões adicionais em 2023 para apoiar prioridades compartilhadas, como governança marítima, crescimento econômico e resposta ao impacto das mudanças climáticas, aumentando assim seus gastos anuais em US$ 400 milhões. Isto foi afirmado pelo secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken Na reunião ministerial sobre o reforço da cooperação transatlântica. Blinken, que agradeceu especialmente em seu discurso aos governos Angola, Brasil, Gana, Portugal e Senegal “Trabalhar conosco no ano passado tentando imaginar juntos como criar uma maior cooperação em todo o Atlântico, no Norte e no Sul.” De acordo com um memorando do Departamento de Estado dos EUA, Blinken também observou que a economia atlântica sustenta 49 milhões de empregos na África, US$ 21 bilhões do PIB na América Latina e gera dois terços da energia renovável do mundo.

