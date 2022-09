Stellantis: novas iniciativas industriais na Itália

transformação em andamento – CEO da empresa StilantsCarlos Tavares (foto acima)Hoje, em Turim, anunciou duas novas iniciativas industriais que colocam a Itália e as fábricas italianas no centro de seu plano de transformação Dare Forward 2030, que visa torná-la uma empresa de tecnologia especializada em mobilidade sustentável Alcançar emissões líquidas zero de carbono até 2038.

Envie em Mirafiori O primeiro passo tangível para aprimorar as habilidades da Stellantis em mobilidade sustentável é a nova joint venture 50-50 chamada e-Transmissions Assembly, criada com a Punch Powertrain, especializada em Produzir A partir de Mandar eDCTs elétricos de dupla embreagem para a nova geração de modelos híbridos da empresa. Graças à sua contribuição, a Stellantis será ainda mais facilitada na eletrificação de seu portfólio de marcas. A Electronic Broadcasting Society produzirá a nova transmissão em um complexo mirafiori em Turim (Na imagem abaixo), que complementará a capacidade de produção existente da Punch Powertrain em Metz, França. A produção do novo canteiro de montagem da transmissão eletrônica em Mirafiori está prevista para começar no segundo semestre de 2024. Quando estiverem totalmente operacionais, as fábricas de Mirafiori e Metz serão as fornecedoras de todas as fábricas de Stellantis na Europa.

economia circular – Então Stellantis anunciou que mirafiori Irá hospedar, a partir de 2023Gerente Eixo da economia circular. A unidade de negócios de economia circular da Stellantis é uma das sete unidades organizacionais de crescimento incremental anunciadas no plano Dare Forward 2030. Seu negócio é baseado em estratégia 4R استراتيجية: Reparar, Reutilizar, Recondicionar e Reciclar. A fábrica de Mirafiori começará a operar com três atividades diferentes destinadas a aumentar a sustentabilidade da produção: reforma de componentes e reforma e desmontagem de veículos. O objetivo desta iniciativa do setor, que se baseia nas habilidades que a empresa possui atualmente, é quadruplicar a receita do negócio de reciclagem. Em 2030, a Stellantis espera um faturamento de mais de 2 bilhões de euros.

Turim, Melfi e Termoli – Durante uma reunião em março de 2022 com a região do Piemonte, o município de Turim e a Associação Industrial de Turim, Stellantis reafirmou seu compromisso contínuo com o trabalho italiano. Foi dada especial atenção à região do Piemonte para promover “Turim província de fabricação‘, um centro de fabricação automotiva, engenharia elétrica e o coração do design de marcas italianas icônicas. Iniciativas adicionais para apoiar esse compromisso e acelerar a transformação da Stellantis em direção à eletrificação global incluem muitas novas atividades industriais. meu arquivo Sochaux, na França, sediará o novo encontro plataforma elétrica Chamado de STLA Medium, ele foi projetado especificamente para o mercado de Veículos Elétricos a Bateria (BEV) com um alcance esperado de 700 km. Além disso, a Automotive Cells (ACC), na qual a Stellantis tem 33% de participação, construirá Termoli Terceira fábrica europeia a produzir células de bateria. A operação será baseada na conversão de uma fábrica Stellantis existente e terá como objetivo apoiar a produção de baterias para veículos elétricos.