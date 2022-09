Pode dar energia a 68 mil famílias – Corriere.it

Um enorme sistema fotovoltaico construído com base na paridade de rede, ou seja, sem incentivos governamentais, com capacidade total de 87,1 MW capaz de cobrir as necessidades anuais de 68 mil famílias, garantindo a economia de mais de 73 mil toneladas de dióxido de carbono. Isto será alcançado através da EOS Investment Management (EOS IM), através do EOS Energy Fund II SCA SICAV-RAIF (vulgarmente conhecido como “EOS Renewable Infrastructure Fund II”), juntamente com a Capital Dynamics, através do Clean Energy Investment Fund Infrastructure Fund IX (“CEI IX”). A fábrica, que será construída no Lazio, vai empregar mais de 100 pessoas na fase de construção e mais 20 especialistas na fase subsequente de gestão e operação, beneficiando principalmente de mão-de-obra e empresas locais.

Monitore as métricas ESG

Eventuais impactos negativos na sustentabilidade da usina em construção são monitorados periodicamente. Na verdade, o EOS IM usa um modelo proprietário desenvolvido com a ajuda de uma das Big Four, que mede os principais riscos e desempenho em termos de métricas ESG e KPIs ao longo da vida do investimento. As métricas ESG que são monitoradas periodicamente incluem, por exemplo: o número de horas trabalhadas, eventuais acidentes de trabalho, o número de recursos utilizados e o percentual de funcionárias, consumo de água, diferentes tipos de resíduos gerados e emissões geradas. Acreditamos firmemente que a transparência para com os nossos investidores é uma componente essencial da actividade de gestão – conclui Mongelo -. De fato, os resultados da análise do desempenho dos investimentos em relação às métricas ESG são comunicados regularmente aos nossos stakeholders e demonstram claramente como a produção de energia a partir de fontes solares é incomparavelmente mais eficiente, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do impacto ambiental. , como consumo de água conectado ou desligamento da planta.