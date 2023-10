Por que as baleias assassinas perseguem os botos e os matam sem comê-los?

Os cientistas estão estudando outro comportamento intrigante desses cetáceos inteligentes

Três hipóteses: brincadeira social, treinamento na pesca do salmão e comportamento de desnutrição

Durante décadas, orcas (orca Ursinus) No noroeste do Pacífico, foi observado assédio e até matança de botos (focoenacida) sem comê-los depois: um comportamento perturbador que há muito interessa aos cientistas. Para entender melhor por que os gansos se comportam dessa maneira, novos Estádio Assédio e matança de botos (“focoenacida”) por baleias assassinas do sul que se alimentam de peixes (orca Ursinus), publicado em mamíferos marinhos Ciência f por uma equipe de pesquisadores liderada por Deborah Giles da Wild Orca e Sarah Tieman do programa SeaDoc Society da Escola de Medicina Veterinária da UCLA. Davis (UCD) examinou mais de 60 anos de interações registradas entre baleias assassinas residentes no sul e botos no Mar Salish.

As baleias assassinas residentes no sul são uma população ameaçada, totalizando apenas 75 indivíduos. A sua sobrevivência está intimamente ligada à do salmão Chinook (Onchorinchus chaoicha) Também é uma espécie em extinção. Sem salmão Chinook adulto suficiente, as baleias assassinas residentes no sul correm risco de extinção.

“Muitas vezes me perguntam por que as pessoas no Sul simplesmente não comem focas ou botos”, diz Giles. Isso porque as orcas que comem peixes têm um ambiente e uma cultura completamente diferentes das orcas que comem mamíferos marinhos, embora os dois grupos vivam nas mesmas águas. “Portanto, devemos concluir que as suas interações com os botos têm um propósito diferente, mas esse propósito tem sido até agora apenas uma hipótese especulativa.”

Os cientistas registraram casos de orcas residentes no sul assediando botos desde 1962, mas as razões para esse comportamento permanecem um mistério há muito tempo. Giles e Tiemann e sua equipe de colaboradores analisaram 78 incidentes documentados de assédio e “botos” contra botos de 1962 a 2020. Em 28 casos, ataques de orcas resultaram na morte de botos no porto (Fokoina Fokoina), em 13 ataques mataram os porcos de Dall (fucoinóides daliEm 9 episódios não foi possível identificar as espécies de botos mortos pelas orcas.

O estudo – que também envolveu a Universidade de Exeter, Fisheries and Oceans Canada, o Orca Behavior Institute, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a Cascadia Research, o Whale Museum, o Center for Whale Research e o Everett Community College of Ocean Research Academy. (ORCA). Bay College of Cytology, North Gulf Oceanic Society, George Mason University e MarineMed sugerem três explicações plausíveis para esse comportamento feroz:

Jogo social: Para as orcas, abrigar botos pode ser uma forma de brincadeira social. Tal como muitas espécies inteligentes, estes cetáceos por vezes realizam atividades lúdicas para socializar, comunicar ou simplesmente divertir-se. Esse comportamento pode melhorar a coordenação do grupo e o trabalho em equipe.

Treinamento de caça: Outra hipótese sugere que assediar os botos poderia aumentar as habilidades de caça ao salmão das baleias assassinas. As orcas residentes no sul podem ver os botos como alvos móveis para praticar suas técnicas de caça, mesmo que não pretendam se alimentar deles.

comportamento masfixia: Esta teoria sugere que as orcas podem tentar cuidar dos botos que consideram mais fracos ou mais doentes, uma manifestação da sua inclinação natural para ajudar os outros do seu grupo. Fêmeas foram vistas carregando seus filhotes mortos e botos também foram vistos carregando.

Para Giles, “o comportamento de gravidez indevida – também conhecido como ‘comportamento epidêmico deslocado’ entre os cientistas – pode ser devido às oportunidades limitadas que eles têm para cuidar de seus filhotes. Nossa pesquisa mostrou que, devido à desnutrição, aproximadamente 70 por cento das gestações das baleias assassinas do sul resultado Existem casos de aborto espontâneo ou morte de bezerros logo após o nascimento.

Apesar destas informações intrigantes, Giles, Tiemann e os seus colaboradores reconhecem que “a razão exata pela qual os botos são assediados pode não ser totalmente compreendida”. Mas o que está claro é que os botos não Eles fazem parte da dieta altamente especializada em salmão da baleia assassina residente no sul, tornando altamente improvável a ideia de que comam botos.

“As orcas são animais incrivelmente complexos e inteligentes”, lembra Tiemann. Descobrimos que o comportamento perturbador em relação aos botos é transmitido de geração em geração e entre grupos sociais. É um exemplo excepcional da cultura orca. No entanto, não esperamos que as baleias assassinas residentes no sul comecem a comer botos. A cultura do consumo de salmão está profundamente enraizada na sociedade sulista. Para sobreviver, estes cetáceos precisam de populações saudáveis ​​de salmão.

O estudo destaca a importância de manter as populações de salmão no Mar Salish e em toda a área de distribuição das orcas: Manter um abastecimento adequado de salmão é vital para a sobrevivência e o bem-estar das orcas residentes no sul e para a saúde geral das orcas. Mar Salish.”

O novo estudo publicou especificamente um grupo de orcas que vive na costa da Península Ibérica, do outro lado do mundo, e que invadiu páginas de jornais e redes sociais por interagir – e em três ocasiões – com barcos ao largo da costa. costa de Portugal e Espanha.

“Em última análise, as orcas residentes no sul e as orcas da Península Ibérica são dois grupos diferentes com culturas diferentes”, concluíram os investigadores da UC Davis. “A única coisa que os dois grupos podem ter em comum é a semelhança no comportamento de jogo.”

Há quem brinque com os pobres botos e quem brinque com o leme dos veleiros.