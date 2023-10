A parada final dos carros a diesel está chegando, você tem que se despedir do seu carro agora | A notícia é a pior

A notícia do abandono do diesel estava no ar: agora foi confirmada. Abaixo estão as datas exatas da despedida final.

Que a indústria automobilística está caminhando em direção a uma ideia Ecologia Agora é difundido e conhecido por todos. Essas mudanças incluem a opinião pública dos motoristas e da própria indústria, que já iniciou o processo de transformação e agora está pronta para dar um grande salto; A União Europeia deu-vos um forte impulso.

Na verdade, a União Europeia decidiu fazê-lo Pare de produzir carros com motores de combustão interna e híbridos a partir de 2035O que significa que nenhum novo veículo convencional será registado a partir dessa data, e espera-se que a percentagem de motores eléctricos na estrada aumente e se aproxime dos cem por cento.

Para todos os proprietários e fãs de motores convencionais, isso é uma má notícia, mas é preciso ter cuidado bem antes de 2035 entrar no calendário. Na verdade parece que sim Carros a diesel ficarão inutilizáveis ​​a partir do inverno. Bloqueios activos já começaram em várias regiões italianas e ignorá-los significa arriscar pesadas multas.

Então, vamos dissecar os blocos activos em Itália, especificamente nas regiões Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia-Romagna – Além disso, de Roma: Que compostos eles contêm e quando estão ativos?

Bloqueios em carros a diesel na Lombardia e Piemonte

lá Lombardia Espere um pouco Restrições anuais Para a negociação, os veículos a gasolina são Euro 0 e 1, e os veículos a diesel são Euro 0, 1, 2 e 3. Restrições temporárias Eles cuidarão dos carros a diesel Euro 4 e irão De 2 de outubro a 31 de marçoDas 7h30 às 19h30 todos os dias da semana (exceto feriados do meio da semana). O número de municípios participantes será de 214 (209 no escopo 1 e 5 no escopo 2).

em Piemonte O bloco vai De 15 de setembro a 15 de abril, de segunda a sexta-feira e das 8h00 às 19h00, e diz respeito aos veículos diesel Euro 3 e Euro 4 destinados ao transporte de mercadorias e pessoas. Os motociclos e ciclomotores com classificação Euro 0 e 1 são permanentemente proibidos, assim como os veículos a gasolina e diesel com classificação Euro 0, 1 e 2 e os veículos a metano e GPL com classificação Euro 0 e 1. Mas há mais:

Se você exceder Nível laranja (50 µg/m3 durante três dias consecutivos) A proibição de motores diesel Euro 3 e 4 vigora também aos sábados e feriados, das 08h00 às 19h00; Além disso, a proibição de veículos diesel Euro 5 começa todos os dias, das 08h00 às 19h00;

(50 µg/m3 durante três dias consecutivos) A proibição de motores diesel Euro 3 e 4 vigora também aos sábados e feriados, das 08h00 às 19h00; Além disso, a proibição de veículos diesel Euro 5 começa todos os dias, das 08h00 às 19h00; Se você exceder Nível vermelho (75 µg/m3 durante três dias consecutivos) A proibição de veículos de carga diesel Euro 5 entra em vigor todos os dias, das 08h00 às 19h00.

Bloqueio de carros a diesel em Veneto e Emilia-Romagna

Também em Vêneto Existem restrições para combater a poluição atmosférica De 2 de outubro a 16 de dezembro e depois de 8 de janeiro a 30 de abril, e incidirá sobre a comercialização dos veículos mais poluentes com base nas emissões de PM10. Veneto está dividido em três níveis de alerta (verde, amarelo, vermelho), com o nível verde bloqueando os veículos diesel Euro 4.

em Emília Romagna As restrições estão ativas De 2 de outubro a 30 de abril Refere-se a veículos diesel Euro 4; Durante os Eco Domingos ou em caso de preocupação com a qualidade do ar, também é utilizado gasóleo Euro 5. Além disso, foi imposta a proibição de fogões de biomassa a lenha e da queima de resíduos vegetais nas planícies.

Bloqueio de carros a diesel em Roma

Finalmente, os blocos atuais A Roma A partir deste ano, passará a incluir também motores diesel Euro 3 no centro histórico – a “cintura verde” ZTL – e funcionará de segunda a sábado durante todo o dia (exceto feriados a meio da semana). Existem também limites para scooters e motociclos a gasolina Euro 2 e ciclomotores Euro 1.

As restrições temporárias estendem-se de 1 de novembro a 31 de março e dizem respeito a diferentes veículos em diferentes períodos de tempo:

Carros a diesel Euro 4 e 5 das 7h30 às 20h30;

das 7h30 às 20h30; Veículos comerciais N1, N2, N3 e gasóleo Euro 4 e 5, das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 20h30;

N1, N2, N3 e gasóleo Euro 4 e 5, das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 20h30; Bicicletas e motocicletas a diesel Euro 2 e 3.

Em situações de emergência, a operação a diesel deverá ser temporariamente interrompida Euro 5 e 6E para a gasolina Euro 3, de segunda a quinta-feira.