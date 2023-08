Roma, 14 de agosto. No Níger, o governo estabelecido pela junta militar no poder após o golpe de 26 de julho anunciou planos para levar o presidente deposto, Mohamed Bazoum, a julgamento.

“O governo nigeriano coletou as evidências necessárias para processar o presidente deposto e seus parceiros locais e estrangeiros perante os órgãos nacionais e internacionais relevantes, sob a acusação de alta traição e minar a segurança interna e externa do Níger”, disse ele em uma mensagem televisionada. O coronel major Amadou Abderrahman, membro do conselho militar, era um patriota. Com base nessas acusações, Bazoum estabeleceu “diálogos” com “cidadãos”, “chefes de estado estrangeiros” e “chefes de organizações internacionais”.

O exército respondeu a numerosos apelos internacionais para sua libertação, enfatizando que o presidente deposto “recebe visitas regulares de seu médico”.

No entanto, há esperança de uma rápida solução diplomática no país. Segundo a Al Jazeera, o líder do conselho militar, general Abd al-Rahman Chiani, autorizou o início das conversações com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Além disso, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana voltou a reunir-se para se atualizar sobre a evolução da situação e decidir sobre as iniciativas a tomar.