Opção de até 20% na empresa de tecnologia em saúde – Corriere.it

A Royal Philips, líder mundial em tecnologia de saúde, e a Exor – holding financeira holandesa controlada pela família Agnelli – anunciaram que chegaram a um acordo pelo qual a Exor adquirirá uma participação de 15% na Philips. A notícia é enviada em nota conjunta das duas empresas. Em Amsterdã, a Philips subiu +4%, a Exor caiu -0,5%.

Philips: Diagnóstico e Ultrassom Os investimentos da Exor em valores atuais são de € 2,6 bilhões. Nos primeiros seis meses do ano, o grupo holandês registrou receita de 8,636 bilhões (8,095 há um ano) com margem operacional ajustada de 812 milhões (de 459 milhões), o que equivale a mais de 9% das vendas. O grupo – que tem negócios focados em diagnósticos e ultrassom, “cuidados conectados” e produtos de consumo para cuidados pessoais – espera um crescimento de receita de 5% (£ 17,8 bilhões em 2022), com margem bruta próxima de dois dígitos.. Ao mesmo tempo, a Exor, que pretende apoiar as estratégias de desenvolvimento do grupo, assinou um acordo com a empresa para ser um investidor minoritário no longo prazo e propõe um representante próprio no conselho de administração.

Exor: Ainda faltam 2 mil milhões para investir Com a entrada na Philips, a Exor elevou seu primeiro investimento no setor de saúde para quase € 4 bilhões, após transações no Institut Mérieux e Lifenet, confirmando seu interesse em grupos em transformação de seu core business. Com base nas estimativas de geração de caixa até 2024 que a administração preparou no outono passado, Exor mantém capacidade de investimento, sem recurso a dívida, de mais de 2 mil milhões após negócio da Philips. Segundo a Equita Sim, o investimento no grupo holandês deve representar 8% do patrimônio líquido da Exor e a posição de patrimônio líquido deve passar de 1,3 bilhão em caixa para cerca de 1,3 bilhão em dívidas. Segundo o Intermonti, deve haver uma dívida líquida de 1,68 bilhão. O desconto no Nav em que as ações da Exor estão sendo negociadas atualmente é de cerca de 44%&, segundo a própria SIM.

Investidor minoritário de longo prazo O investimento da Exor na Philips, que apóia totalmente a alta administração da empresa e sua estratégia, bem como sua capacidade de criar valor, exige que a Exor nomeie um membro para o Conselho de Supervisão da Philips. O acordo entre as partes prevê o compromisso da Exor de ser um investidor minoritário no longo prazo, com direito de propor um membro do Conselho Fiscal, além de muitas das condições usuais. Embora a Exor não pretenda comprar ações adicionais da Philips no curto prazo, o acordo prevê que ao longo do tempo – a seu critério – ela aumente sua participação para no máximo 20% do capital ordinário devido à Philips.

Classificações de gerenciamento da Philips O investimento da Exor na Philips não terá efeito diluidor e foi concretizado por meio da compra de ações no mercado, bem como por meio de acordo com importante instituição financeira. Roy Jacobs, CEO da Royal Philips, disse: "O investimento da Exor, a perspectiva de longo prazo e o maior foco em saúde e tecnologia se encaixam bem com nossa estratégia e potencial significativo de criação de valor. Com nossas posições de liderança de mercado e recursos de inovação centrados nas pessoas, a Philips é bem posicionados para alcançar nossa missão de melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, criando valor para todas as partes interessadas." Por sua vez, Feike Sijbesma, presidente do Conselho de Supervisão da Royal Philips, acrescentou: "Damos as boas-vindas à Exor como um investidor de longo prazo na Philips. Possui um histórico comprovado de sucesso e uma estratégia clara de crescimento e desenvolvimento nos setores de saúde e tecnologia. O investimento significativo da Exor reforça sua confiança na transformação da Philips em uma empresa de tecnologia de saúde, bem como sua capacidade de crescer e valorizar."