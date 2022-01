Alessandro Benetton, o mea culpa: “A história da Ponte Morandi sempre tocará”

erros foram cometidos,Alguns deles são muito perigosos e não estou falando da Ponte Morandi. Este é um resultado trágico que carregará seu peso para sempre. Erros já foram cometidos antes, quando optamos por dar muitos agentes para as pessoas erradas.” É Alessandro Benetton quem fala num vídeo confiado às redes sociais, vinte e quatro horas após a sua nomeação. À presidência da Edizione Spa. A torre mais alta da catedral contém o patrimônio, a história e toda a costela da dinastia De Ponzano Veneto e agora tem as quatro filiais Pelas proporções, parece mais compacto do que nunca.





hora do intervalo Sala de estar de casa, entrada off-screen, jeans e camisa casual. Olhe em linha reta alternadamente com o lado esquerdo. As sequências são editadas e salvas de forma imperfeita, talvez artisticamente, para acompanhar os YouTubers semiprofissionais que buscam mais substância do que tecnologia. É a hora do intervalo. Este vídeo também é para vocês (Ele diz assim, para o mundo global que o ouve, para aqueles de terno cinza e qualquer um que se inscreva em seus canais.) marca a primeira alteração. Para muitos na Itália, é absurdo ser o chefe de um grupo de tais proporções Faça um vídeo no youtube ou instagramÉ até incomum que sejam usados ​​em publicidade institucional. Mas sempre foi minha maneira de me comunicar. Até agora eu não quis dar entrevistas, porque queria que você fosse o primeiro a me ouvir falar sobre isso, como sempre, direta e simplesmente ».

"Onde você estava antes de hoje" O direto e o simples são aqueles que, referindo-se às figuras do passado, hoje seriam chamados de eixos. "Onde você estava antes de hoje? Você sabia disso, Meu outro trabalho: estou lidando com a 21 Invest há 30 anos. Aliás, quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu era contra algumas coisas nos negócios da família – Ele está ansioso para lembrar Renúncia da presidência da Benetton após um curto período no cargo. Entre as divergências com o pai e os tios, pode-se supor, que havia uma ordem de importância das coisas. Na breve descrição no início qual é a versão, de fato, a lista de ativos já permite que muito seja filtrado por. Ele diz que a holding atua "em vestuário, infraestrutura digital, transporte, imóveis, agricultura e restaurantes". moda, portanto, Mas com redes intangíveis antes de redes de estradas, edifícios e propriedades, em Makares ou Patagônia. Uma região do mundo evoca seus conflitos com os mapuches, uma das razões pelas quais "o apelido da Benetton nesse período era impopular para muitos. Mas eu vi hoje, o chefe nomeado Uma oportunidade de interromper para reinterpretar a abordagem industrial que nos distinguiu como família ao longo do tempo."

‘Não quero ficar no banco’ Não quero ficar no banco, continua Alessandro, de 57 anos: “E obviamente não estarei sozinho. Farei isso com meus primos e com gerentes qualificados, e focaremos unidos na juventudeSobre trabalho em equipe, inovação e sustentabilidade. “Um primeiro passo para redescobrir e redescobrir aquele caráter inovador e pioneiro que sempre distinguiu a Edição.” Este é o Benettons original, antes de se reproduzir em muitos negócios, com mil membros em uma centena de domínios heterogêneos. O clima parece ser de provocação elegante, boas maneiras mas à beira do desrespeito, em que o pai, Luciano, em 1993, interpretou Oliviero Toscani nas roupas de Adam. Os ventos de Ponzano na virada do século passado, os ventos de coisas incômodas a serem ditas e mostradas, o beijo entre um padre e uma freira, retratos de deficientes sem véu, campanhas publicitárias de sexo cruzado e interracial.

Ponte de Gênova Consciência de saber responder sem intermediários e na língua original , às perguntas difíceis, como a pergunta inevitável, que chegou pouco depois no Instagram, onde o presidente da Edizione e, portanto, o primeiro acionista da Atlantia foi instado a se desculpar pela tragédia de Gênova. "É uma tragédia que afetará minha família para sempre – resposta imediata – E desculpas que deveríamos ter pedido imediatamente, independentemente da verdade dessa versão Ela possuía apenas pouco mais de 30% da Atlantia, cujo conselho de administração tinha apenas uma corporação Benetton. Hoje, meus primos e eu queremos representar essa interrupção que permite ao grupo voltar à sanidade e trabalhar como antes, Mas com a nova Estrela do Norte: sustentabilidade, o conceito amplo do termo, social e globalA conclusão, que tem sido pensada "há semanas", admite Alessandro, é a assinatura do Homem-Aranha. Não um filósofo, mas um humorista. "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades." Ele sorriu e foi embora.